19 000 patients sans médecin de famille au Bas-Saint-Laurent

Le nombre de citoyens du Bas-Saint-Laurent sans médecin de famille augmente. La région compte environ 19 000 patients orphelins, c’est 2000 de plus que l’an dernier. Une situation qui s’explique, notamment, par les départs à la retraite de médecins.

En un an, 18 médecins ont quitté leur poste soit pour partir à la retraite soit pour aller travailler dans une autre région. Les autorités de la santé s’attendent à une quinzaine de départs à la retraite de médecins d’ici juin 2024. Les prévisions pour les retraites sont planifiées à l’avance.

Un médecin a habituellement à sa charge entre 900 et 1000 patients.

L’arrivée de nouveaux citoyens dans la région a aussi fait augmenter les besoins au cours des trois dernières années. C’est un autre facteur, selon le CISSS, qui explique la hausse du nombre de patients orphelins.

Il manque actuellement 25 médecins de famille au Bas-Saint-Laurent, selon les évaluations effectuées.

C’est le ministère de la Santé et des Services sociaux qui effectue la répartition des effectifs médicaux dans la province. Les plans régionaux d'effectifs médicaux pour les médecins de famille de la prochaine année seront connus au cours du printemps. Ces plans «visent à assurer à la population une plus grande équité d’accès aux services médicaux», selon le MSSS.

Chaque année, entre 400 et 450 nouveaux médecins graduent des différentes universités de la province. Les besoins sont grands, et ce partout au Québec. Leur répartition est analysée par le ministère.

«Au Bas-Saint-Laurent, il manque à peu près 25 médecins. D’année en année, le ministère nous en donne la moitié de cette cible-là. L’an passé, on a eu 12 médecins octroyés et on a distribué ces postes-là. Donc, il y a tout le temps une souffrance. On n’atteint jamais le nombre qu’on voudrait avoir. On espère encore cette année que le ministère va nous octroyer un nombre suffisant», a expliqué le Dr Éric Lavoie, qui est le chef du département régional de médecine générale au CISSS du Bas-Saint-Laurent.

L’ouverture d’un pavillon d’enseignement de la médecine à Rimouski aidera le recrutement dans le futur.

Le Bas-Saint-Laurent compte 256 médecins de famille.