«Il était une fois... les Contes pour tous» sur Vrai: Vincent Bolduc est l’un des héritiers de Rock Demers

Rock Demers a influencé positivement la vie de toute une génération de Québécois avec ses Contes pour tous, dont le parcours de Vincent Bolduc, qui est l’acteur ayant joué le plus souvent – quatre fois – dans des films de cette mythique franchise jeunesse.

• À lire aussi: Une grosse année pour Club illico

• À lire aussi: «Coco ferme»: travailler avec de jeunes acteurs était «un pur charme!», dit Benoît Brière

• À lire aussi: «Coco Ferme»: un régal familial

Vincent a fait ses débuts dans «Pas de répit pour Mélanie» de Jean Beaudry en 1990, puis on a fait une exception pour lui en le réembauchant pour «Tirelire, combine$ et cie» du même réalisateur, en 1992, alors que Rock Demers ne souhaitait pas faire des enfants de ses films des vedettes en leur confiant plus d’un rôle.

PHOTO COURTOISIE

À l’âge adulte, Vincent a remis ça dans «La gang des hors-la-loi», toujours dirigé par Jean Beaudry, et il est partie prenante de la nouvelle génération des Contes pour tous, celle désormais portée par Dominic James, qui a racheté Les Productions La Fête de Rock Demers pour produire de nouveaux longs métrages pour la relève. Vincent est ainsi dans «Coco Ferme», qui a été lancé au cinéma pendant la semaine de relâche et qui débarque sur Club illico ce jeudi.

Dans le documentaire «Il était une fois... les Contes pour tous», qui est disponible dès mardi sur Vrai, Vincent parle de son admiration pour le regretté Rock Demers, qui est décédé le 17 août 2021 et dont il se sent comme l’héritier sur le plan humain et sur le plan professionnel. Le documentaire décrit l’évolution des Contes pour tous, de «La guerre des tuques» jusqu’à «Coco Ferme», en s’intéressant aussi au riche parcours de son architecte et chef d’orchestre.

C’est un peu beaucoup grâce à M. Demers que, plus de 30 ans plus tard, Vincent poursuit une fructueuse carrière de communicateur, étant à la fois acteur, scénariste, script-éditeur, chroniqueur, etc. Les Contes pour tous ont «modelé» sa façon de faire le métier, dit-il, comme des principes qui «n’étaient pas exposés de la part de Rock Demers, mais vécus, sentis et mis en pratique. C’est devenu naturel pour ceux qui ont travaillé avec lui d’avoir une bienveillance pour les jeunes», a-t-il dit à l’Agence QMI.

PHOTO COURTOISIE

«À ma première audition de «Pas de répit pour Mélanie» – je l’ai appris récemment –, je n’étais pas bon, je n’étais pas à mon affaire, mais Rock Demers a insisté pour que je revienne en audition et j’ai obtenu le rôle. C’est un geste très fort de Rock qui a changé les choses pour moi. Son insistance a guidé mon chemin», a raconté Vincent en entrevue avec l’Agence QMI. Ce premier film lui a donné de l’expérience pour faire ensuite «Les filles de Caleb».

Vincent a côtoyé Rock Demers sur des plateaux, a voyagé avec lui dans des festivals et a même travaillé plus tard pour lui à titre de scénariste. Vincent dit qu’il «prenait soin de ses créateurs» et qu'il avait des «convictions claires».

Vincent conserve bien vivant l’esprit des Contes pour tous dans sa vie personnelle et professionnelle. «J’ai toujours gardé des projets jeunesse dans mon giron, que ce soit comme acteur, comme auteur. Je reste connecté avec les jeunes, qui sont précurseurs des thèmes de demain.»

Tous les ingrédients des Contes pour tout dans «Coco Ferme»

Même s’il fait une apparition éclaire dans «Coco Ferme», Vincent Bolduc est ravi de ce film qui relance les Contes pour tous. «Au départ, j’avais peur que les Contes pour tous deviennent un "brand", mais j’ai été charmé sur le plateau et lors du visionnement. Tout est là: la bienveillance, la présence des animaux, l’enfant héros qui porte la quête, des adultes intelligents, les valeurs, le fait de mettre dans la face des enfants que la vie n’est pas toujours facile, mais qu’elle vaut la peine d’être vécue. Tout est là!»

PHOTO COURTOISIE

Plusieurs personnalités témoignent également dans le documentaire produit par Attraction et réalisé par Jean-François Poisson, dont les acteurs Pierre-Luc Brillant, Roxane Gaudette-Loiseau, Macha Grenon, Fanny Lauzier, Marina Orsini et Mahée Paiement, ainsi que les réalisateurs Jean Beaudry, Roger Cantin et le fils de Rock Demers, Jean, qui a été photographe de plateau sur près de 20 Contes pour tous.