Infectée par un reptile qui voulait son gâteau

La bosse sur la main d'une jeune Californienne était mystérieuse et grandissante. Ce n'est que lorsqu'elle a consulté deux médecins et subi une biopsie que sa famille a appris la cause : l'enfant avait empêché un iguane à la dent sucrée de manger son gâteau, entraînant ce qui pourrait être la première infection documentée d'une bactérie rare.

Lena Mars est toujours en convalescence au domicile de sa famille à San Jose après l’incident, survenu pendant des vacances avec ses parents au Costa Rica en 2022.

En profitant de l'une des nombreuses belles plages du pays d’Amérique Centrale, les parents de la jeune fille lui ont offert une collation, mais il s'avère qu'elle n'était pas la seule à avoir faim : un iguane sauvage est apparu alors que la fille mangeait son gâteau au bord de l'eau.

Les iguanes sont communs au Costa Rica. Ce sont des herbivores inoffensifs et se prélassent a soleil sous les arbres, se nourrissant de fruits et des feuilles.

Les experts croient que l'animal a dû développer une dent sucrée, puisqu'il s’est rué vers la fille et l'a mordue sur son majeur gauche, l'obligeant à lâcher prise sur le gâteau. Le reptile s'est ensuite enfui avec la collation, mais il a laissé une trace derrière lui.

La blessure semblait superficielle, mais les parents de la fille l’ont conduite dans une clinique locale, où le personnel a désinfecté la plaie avec de l'alcool et lui a donné cinq jours d'antibiotiques.

Pas de douleur

La plaie semblait s'être cicatrisée en deux semaines environ. Ce n'est que cinq mois plus tard, lorsque ses parents ont remarqué une grosse bosse sur la main de la fille au même endroit, qu'ils ont pensé qu'ils devraient l'emmener chez un autre médecin. La fille leur a dit que ça ne faisait pas mal et qu'il n'y avait pas d'autres symptômes.

Son pédiatre a pensé que la bosse pouvait être un kyste inoffensif et a dit aux parents de la surveiller. Lorsque la bosse a continué de grossir et a commencé à infliger une légère douleur à leur fille, ses parents l’ont emmené chez un orthopédiste, qui a suggéré une biopsie.

En novembre, le médecin a enlevé la masse de 2 centimètres. Les scientifiques ont examiné de plus près la croissance en laboratoire et ont découvert que l'enfant avait une infection rare à Mycobacterium marinum, une mycobactérie non tuberculeuse qui provoque plus souvent une maladie semblable à une tuberculose chez les poissons.

La maladie est omniprésente dans les eaux douces et salées, mais n’infecte que rarement les humains. De façon générale, lorsque les humains sont infectés, c'est après qu'une plaie a été exposée à la bactérie dans l'eau.

La plupart des personnes qui contractent ces infections développent une éruption cutanée qui peut se propager selon un schéma sphérique. Il peut développer un nodule avec du pus ou se transformer en ulcère.

En convalescence

Le cas de Lena Mars sera exposé dans une présentation scientifique au Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses par le Dr Jordan Mah en avril.

Ce dernier croit que c'est la première fois qu'un humain contracte ce type d'infection à la suite d'une morsure d'iguane.

La famille Mars a déclaré que leur fille se remettait toujours de sa blessure et l'a félicitée pour l'esprit avec lequel elle a géré toute l'expérience.

«Notre fille, Lena, vient de fêter son 4e anniversaire et se remet toujours de l'intervention de novembre. La plaie est en train de se refermer et tout le processus de guérison a pris plus de force que la morsure elle-même », a déclaré la famille dans un communiqué.

«Lena est l'enfant la plus courageuse que nous puissions imaginer et elle gère plutôt bien la situation. Elle se souvient parfaitement de la morsure et sait que la bactérie vient de l'iguane. Elle n'oubliera probablement jamais l'expérience, mais nous espérons qu'un jour nous pourrons tous rire de ce qui s'est passé.»