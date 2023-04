Jeremy Hansen ira en orbite autour de la lune: «je veux que les Canadiens soient fiers»

L’astronaute canadien Jeremy Hansen a été choisi pour prendre part à la mission Artémis 2 de la NASA, un rêve devenu réalité pour lui, qui espère profiter de l’occasion pour inspirer son pays.

En entrevue à LCN, l’astronaute avait encore du mal à réaliser ce qui lui arrivait.

Il sera le premier astronaute d’un autre pays que les États-Unis à aller dans l’espace dit lointain.

«Depuis que j’étais jeune, je pensais à des missions comme ça dans l’espace, dit-il. On va faire le tour de la lune, ce sera quelque chose d’incroyable pour moi, mais la chose la plus importante c’était qu’aujourd’hui j’étais vraiment fier du Canada, d’entendre les États-Unis qui parlent de comment le Canada est un membre important de cet équipage et de la grande équipe de l’espace.»

M. Hansen a appris la nouvelle lors d’un appel téléphonique de la présidente de l’Agence spatiale du Canada, Lisa Campbell.

Cet appel a eu pour effet de changer sa vie quotidienne du moins jusqu’en novembre 2024, date de départ prévue d’Artémis 2.

«Je vais avoir un horaire plein. On va travailler avec une grande équipe pour trouver des solutions pour des problèmes et les défis d’Artémis, affirme-t-il. On va travailler ensemble pour déterminer comment on va diviser tous les rôles.»

Il prendra quand même le temps de partager son expérience avec les jeunes de partout au pays.

«C’est quelque chose important pour moi, explique Jeremy Hansen. Je veux que les Canadiens soient fiers de cette opportunité et qu'ils réalisent que si on a de grands buts et qu’on travaille ensemble, on peut accomplir des choses incroyables.»

L’astronaute a également eu une pensée pour ses collègues québécois et canadiens lors de l’annonce.

Il considère ses collègues comme une famille.

«C’est vraiment important pour nous comme équipe de 4 astronautes de l’agence spatiale canadienne de toujours avoir un rôle de support envers chacun, soutient-il. Pour moi, je suis vraiment fier d’eux parce qu’ils ont été là aujourd’hui, hier soir, et j’ai le sentiment qu’on est encore une grande équipe.»

M. Hansen s’affairera maintenant à rencontrer ses collègues avec qui les préparatifs débuteront déjà en vue de leur départ.

