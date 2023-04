La station McGill devient accessible à tous

Les personnes à mobilité réduite, les familles avec de jeunes enfants et les personnes âgées pourront désormais prendre le métro à la station McGill.

Un nouvel ascenseur est en service depuis lundi à la station McGill permettant d’accéder au quai direction Angrignon à partir de la rue. Avec un premier ascenseur reliant la mezzanine au quai direction Honoré-Beaugrand, qui a été mise en service l’automne dernier, la station devient officiellement la 26e à être accessible universellement.

«La mise en service d’ascenseurs à la station McGill revêt une signification particulière pour la [Société de transport de Montréal (STM)] comme il s’agit d’une des stations les plus achalandées du réseau. Ses nouveaux ascenseurs rendent accessible l’un des plus importants pôles économiques, culturels, touristiques et universitaires de la province», a déclaré M. Éric Alan Caldwell, président du conseil d’administration de la STM, par communiqué.

Photo d'archives Agence QMI, Joël Lemay

Les travaux, qui ont commencé en 2020 pour une facture de 58,4 millions $, ont aussi permis le remplacement du système d'étanchéité recouvrant le toit souterrain de la station, la rénovation de trois des six édicules existants, l’amélioration de la ventilation naturelle, et la construction d’un nouvel édicule.

Le nouvel édicule construit du côté du nord du boulevard de Maisonneuve Ouest entre l’avenue McGill College et le boulevard Robert-Bourassa accueille l'ascenseur permettant d'accéder à la station depuis la rue puisque les édicules existants étaient trop étroits pour y intégrer ce type d’infrastructure, a expliqué la STM.