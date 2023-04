Le Botox modifie la chimie du cerveau

Les injections de Botox qui permettent d’avoir un visage plus lisse et moins ridé sont l’une des procédures esthétiques les plus populaires, mais attention! Le Botox semble avoir un impact sur votre activité cérébrale.

C’est du moins ce qu’avance une étude publiée dans Scientific Reports. Des scintigraphies cérébrales montrent que le Botox injecté dans le front modifie la chimie du cerveau. La toxine botulique impacte la façon dont les personnes qui ont reçu des injections interprètent les émotions des autres.

Selon l'American Society of Plastic Surgeons, 4 401 536 procédures de toxine botulique de type A, incluant le Botox et des produits similaires ont été enregistrées aux États-Unis en 2020, soit l’année la plus récente où les données ont été compilées.

En 20 ans, les injections de Botox ont augmenté de 459% devenant la procédure cosmétique la plus courante.

Les chercheurs se sont demandé comment le Botox qui crée une paralysie temporaire des muscles faciaux touche la capacité d'une personne à interpréter les émotions.

Des chercheurs de l'Université de Californie à Irvine et d'AbbVie, une société de biotechnologie qui fabrique du Botox, ont effectué des analyses d'imagerie par résonance magnétique (IRM) sur 10 femmes de 33 à 40 ans.

Les scintigraphies cérébrales ont été faites avant que les femmes reçoivent du Botox dans le front puis deux ou trois semaines plus tard à titre comparatif.

Avant les IRM, les femmes se sont fait présenter des photos de visages neutres, en colère ainsi que de visages heureux. Les mêmes clichés leur ont été montrés après les injections de Botox. Dans les deux cas, les sujets ont été invités à interpréter les émotions véhiculées par les photos.

L’analyse des résultats a démontré qu’après avoir reçu du Botox, l'activité cérébrale des femmes était altérée dans l’amygdale cette partie du cerveau qui reçoit les informations sensorielles et les évalue.

Comme les chercheurs s'y attendaient, ces résultats s'alignent sur l'hypothèse de la rétroaction faciale, c’est-à-dire que les personnes reflèteraient instinctivement les expressions faciales dans le but d'identifier et de ressentir l'émotion qu’elles voient, qui sont exprimées devant elles, par exemple sur les photos qui leur ont été montrées.

Les chercheurs notent que la paralysie temporaire des muscles faciaux causée par le Botox entrave la capacité d'une personne à refléter les émotions exprimées devant elle, ce qui modifie la chimie de son cerveau lorsqu'elle tente d'interpréter les émotions des autres.

D’après le New York Post