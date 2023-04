Le frère de Chris Rock affirme que Will Smith ne s'est jamais excusé après sa gifle.

Tony Rock a affirmé que Will Smith avait menti sur le fait d'avoir contacté Chris Rock après l'avoir giflé aux Oscars 2022.

AFP

Lors de la cérémonie, l'acteur de La Méthode Williams était monté sur scène pour gifler l'humoriste après qu'il eut comparé sa femme Jada Pinkett Smith, qui souffre d'alopécie, à G.I. Jane. Il s'était ensuite confondu en excuses.

Mais lors d'une récente apparition sur BigBoyTV, le jeune frère de Chris Rock, Tony, a démenti les affirmations de l'acteur selon lesquelles il avait appelé l'animateur des Oscars pour demander pardon dans les jours qui ont suivi l'incident. « Ce n'était pas vrai, ce n'était pas vrai, a-t-il déclaré lors de l'émission de radio. Je pense que, deux soirs plus tard, il a dit : "J'ai tendu la main à Chris et il ne voulait pas parler". Ce n'était pas vrai. »

Il a souligné qu'il connaissait Will Smith depuis un certain temps, mais qu'il n'avait pas non plus été contacté par la vedette de Men in Black. « Il ne me doit rien, je pensais juste que nous valions mieux que ça... Mon numéro de téléphone n'a jamais changé, a ajouté l'homme de 48 ans. Alors, je pensais juste que je recevrais un coup de téléphone un jour du genre : "Hey, parlons, juste toi et moi." Ce n'est pas arrivé, donc je suppose que ça n'arrivera pas. »

AFP

Will Smith s'est largement tenu à l'écart de l'attention du public depuis la gifle. Il s'est excusé auprès des membres de l'Académie et de ses pairs lors de son discours de remerciement du meilleur acteur au cours de l'événement et a écrit de longues excuses sur Instagram le lendemain. L'acteur de 54 ans a ensuite démissionné de l'Académie et a été banni des Oscars pendant 10 ans.

Chris Rock a abordé la gifle lors de son spectacle comique Selective Outrage, diffusé sur Netflix le mois dernier.