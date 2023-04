Logo de Twitter: de «Twit-en-chef» à «Doge-en-chef»

Le logo de Twitter, un petit oiseau blanc sur fond bleu, s’est transformé en chien jaune lundi après-midi, en référence à la cryptomonnaie Dogecoin, avec laquelle Elon Musk est en conflit.

Le nouveau propriétaire de la plateforme a avoué, à l’aide d’une caricature, être à l’origine de ce changement.

On y voit le petit Shiba Inu dans une voiture, se faire contrôler par un policier avec une «vieille photo», soit l’oiseau bleu.

Un autre tweet de Musk reprend d’anciens commentaires lui proposant de racheter Twitter et de changer le logo. Ce à quoi l’homme d’affaires a répondu: «Comme promis».

Elon Musk semble avoir répondu par la provocation à des investisseurs de Dogecoin qui l’ont visé par une plainte, estimant avoir été lésés par la publicité que Musk a faite à la cryptomonnaie, selon «Le Parisien».

Le cours du Dogecoin a aussitôt bondi de 18 % en près de 24 heures.

Le Dogecoin avait été créé en 2013 sur la base d’une plaisanterie, tournant en dérision à la fois le Shiba Inu, de plus en plus populaire, et l’importance grandissante de la cryptomonnaie.