Mission Artémis 2: «les étoiles s’alignent pour le Canada»

L’inclusion de l’astronaute canadien Jeremy Hansen par la NASA pour la mission spatiale Artémis 2 est vue d’un très bon œil par le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne.

En entrevue à LCN, le ministre s’est réjoui de l’annonce, qu’il qualifie d’historique et d’inspirante pour les prochaines générations.

«Ce n’est même pas un nouveau chapitre, c’est un nouveau livre qu’on est en train d’écrire, dit-il. Autant nous on parlait Apollo, les jeunes d’aujourd’hui c’est la génération Artémis.»

«L’idée c’était d’inspirer cette génération-là pour dire que tout c’est possible. Les étoiles s’alignent pour le Canada.»

Bien que ce ne soit pas un québécois qui a été choisi pour cette mission, ce n’est que partie remise pour M. Champagne.

«Je pense que les quatre astronautes qu’on a étaient tout à fait capables de faire cette mission-là, partage-t-il. Ensuite, ça devient une question de choix. On a une place dans Artémis 2, mais on aura aussi un siège dans d’autres missions d’Artémis.»

Le ministre se réjouit aussi de la place du Canada dans les prochaines missions spatiales, notamment avec le bras canadien sur la station Lunar Gateway.

«Pour la plupart du temps, elle ne sera pas habitée, donc le bras canadien prend toute son importance, affirme-t-il. En plus on fera le véhicule lunaire, donc le Canada est vraiment au cœur.»

En plus d’être représentée au sein des astronautes lors des missions, l’implication du Canada permettra des découvertes scientifiques importantes selon M. Champagne.

«La science d’aujourd’hui c’est l’économie de demain, soutient-il. Et le fait que le Canada se positionne notamment sur le véhicule lunaire [...] il y aura des dividendes sur terre.»

«Sur mars, on va se concentrer sur comment faire pousser de la nourriture dans des milieux difficiles et la santé, continue-t-il. On parle notamment du GPS, ça vient du programme spatial, donc c’est difficile d’imaginer aujourd’hui tous les dividendes qu’on pourrait avoir, mais il y en aura assurément.»

Le lancement d’Artémis 2 est prévu pour novembre 2024.

