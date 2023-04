Morts suspectes à Sainte-Julienne: les deux ex pourraient s’être entre-tués

Deux ex-conjoints pourraient s’être entretués la semaine dernière à Sainte-Julienne, dans Lanaudière, alors que leur relation était particulièrement houleuse dernièrement.

L’idylle entre Patrick Archambault, 46 ans, et Josée Barriault, 48 ans, a connu ses balbutiements l’automne dernier. Rapidement, la femme est allée vivre chez son nouveau conjoint dans une résidence qui appartient à la mère de ce dernier, chemin du Bord de l’eau.

Mais les problèmes sont vite apparus, car les deux avaient tendance à être «violents, tant physiquement que verbalement», rapportent des proches des deux victimes. Il y a peu de temps, ils ont mis un terme à leur relation et l’homme se serait fait une nouvelle conjointe. Les deux s’accusaient mutuellement de mauvais traitements et de divers actes criminels, sans toutefois que des accusations soient portées.

Malgré tout, Patrick Archambault et Josée Barriault se sont retrouvés ensemble la semaine dernière à Sainte-Julienne. Dans un contexte qui demeure nébuleux, ils se seraient agressés l’un et l’autre à l’aide d’une arme blanche.

Coffre ouvert

Vendredi, vers 20 h, une voisine préoccupée a décidé de contacter le 911. C’est qu’une voiture noire, possiblement celle de Mme Barriault, était sur le bord de la route depuis quelques jours, avec le coffre ouvert.

«C’était inhabituel pour nous, relate Brigitte Beauregard, une voisine. C’est enneigé, ce n’était pas déblayé, la voiture est là, ouverte. On était inquiets.»

Sur les lieux, les policiers ont découvert Patrick Archambault, gravement blessé, dans sa résidence. Il a été transporté au centre hospitalier, où il a succombé à ses blessures.

Le lendemain, alors que les enquêteurs tentaient de comprendre ce qui s’était produit, ils ont retrouvé le corps de Josée Barriault, étendu dans la neige sur un terrain, non loin de la résidence de son ex. Le décès de la mère de quatre enfants a été constaté sur place puisqu’il s’agissait d’une mort évidente.

Selon nos informations, la Sûreté du Québec envisage fortement l’hypothèse qu’ils se soient agressés mutuellement de façon si violente qu’ils en sont tous les deux morts. Il faudra toutefois attendre les résultats de l’autopsie, qui sera faite prochainement, avant d’avoir une confirmation. Il faudra également tenter de voir s’il y a eu légitime défense d’une part ou de l’autre dans ce drame.

Nombreuses accusations

Patrick Archambault possède un imposant dossier criminel, lui qui cumule les arrestations depuis 1997. Il a notamment fait face à des accusations d’agression armée, de voies de fait et de menaces de mort. Il a été accusé trois fois dans un contexte conjugal dans le passé.

Le dossier le plus récent remonte à janvier dernier et il devait se présenter devant le juge dans trois jours pour fixer une date pour la suite des choses. Quant aux autres dossiers, il s’était reconnu coupable en 2010 et avait été acquitté en 2017.

Josée Barriault n’avait quant à elle aucun antécédent criminel.

