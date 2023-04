Musée de la civilisation: un agent de sécurité aurait agressé sexuellement des visiteuses

Un homme qui travaillait comme agent de sécurité au Musée de la civilisation est accusé d’agressions sexuelles, notamment sur une ado de 13 ans, des gestes qui seraient survenus alors que les victimes présumées visitaient l’établissement.

Gabriel Chabot-Gagné a comparu la semaine dernière pour faire face à cinq chefs d’accusation, soit d’agression sexuelle et de contacts sexuels sur une mineure de 13 ans, d’agression sexuelle sur une femme de 26 ans, puis d’agression sexuelle et de contacts sexuels sur des personnes non identifiées pour le moment.

Les faits reprochés à l’homme de 24 ans seraient survenus entre le 6 et le 10 octobre 2022.

Interdit d’aller au musée

L’accusé était de retour devant le tribunal lundi matin pour des ajouts à ses conditions de remise en liberté.

En plus de ne pas pouvoir entrer en contact avec ses victimes présumées et de ne pas pouvoir se trouver en présence de mineurs de moins de seize ans sans supervision, entre autres, Chabot-Gagné ne pourra se trouver au Musée de la civilisation.

«C’est l’endroit où les gestes auraient été commis», a exposé la procureure de la couronne, Me Mélanie Tremblay.

La direction du musée précise que l’accusé était à l’emploi du sous-traitant qui assure les services de sécurité à l’intérieur de l’établissement. Le directeur de la mise en marché et du mécénat de l’établissement explique que deux plaintes ont été déposées par des clientes la même journée en octobre 2022, ce qui a mené à l’ouverture de l’enquête.

«Il y a eu deux plaintes comme quoi il aurait fait des rapprochements ou des gestes inappropriés», indique Yann Dubor, ajoutant que Gabriel Chabot-Gagné a rapidement été «retiré de son emploi et isolé» le temps que les autorités soient contactées.

Il s’en prend à un journaliste

D’autres accusations pourraient également s’ajouter au dossier de Gabriel Chabot-Gagné puisque ce dernier s’est désorganisé et s’en est pris à un journaliste lors de son retour au palais de justice lundi.

Irrité d’être filmé par Radio-Canada dans une zone prévue à cet effet, l’homme a tenté de faire tomber le téléphone cellulaire du journaliste, en plus de le frapper. L’accusé a ensuite violemment renversé du mobilier qui se trouvait dans un cubicule servant aux rencontres entre les avocats et leurs clients.

Les constables spéciaux ont immédiatement procédé à l’arrestation de Gabriel Chabot-Gagné, qui a été remis en liberté sous promesse de comparaître à une accusation de méfait.

Aucune plainte n’a été déposée par le journaliste pour le moment.