Pose d’un anneau gastrique: une jeune femme qui voulait perdre du poids meurt à la suite de l’opération

Une jeune femme britannique est décédée alors qu'elle subissait une opération de pose d'un anneau gastrique en Turquie.

Shannon Bowe, 28 ans, est décédée tragiquement ce week-end au cours de l'opération de perte de poids qui consiste à placer un anneau autour de l'estomac pour réduire la consommation d'aliments.

Il semblerait qu'elle se soit rendue dans ce pays du Moyen-Orient pour y subir l'opération.

On ignore dans quel établissement médical elle a été opérée et quelles sont les complications qui ont entraîné son décès.

Facebook | Shannon Bowe

Les proches de Mme Bowe se sont dits «dévastés» par sa mort, et beaucoup ont partagé leurs souvenirs d'elle dans des hommages sur les médias sociaux.

Dans un message émouvant, son petit ami Ross Stirling, le cœur brisé, a écrit: «Dors bien mon ange, je t'aime pour toujours et à jamais». Une source a déclaré que «tout le monde est totalement dévasté».

Facebook | Shannon Bowe

Bien que ces opérations comportent un risque intrinsèque, les complications restent extrêmement rares.

«Pas de mots, absolument dévasté. La vie est si cruelle. Tu seras à jamais dans nos cœurs, Shannon Bowe», a écrit un ami de Mme Bowe.

Un autre ami a fait écho: «C'est un moment si triste d'apprendre le décès d'une jeune âme si belle.»

Un porte-parole du Foreign, Commonwealth and Development Office a déclaré: «Nous soutenons la famille d'un ressortissant britannique décédé en Turquie et sommes en contact avec les autorités locales».

Selon le NHS, la chirurgie de l'anneau gastrique consiste pour un médecin à placer un anneau gastrique autour de la partie supérieure de l'estomac, créant ainsi une petite poche.

Facebook | Shannon Bowe

Lorsque le patient mange, la petite poche se remplit plus rapidement que son estomac ne le ferait normalement, ce qui lui donne l'impression d'être plus rassasié avec moins de nourriture.

L'intervention est censée aider les patients à manger moins, à manger plus lentement et à perdre du poids.

Selon les autorités sanitaires, la pose d'un anneau gastrique dure généralement moins d'une heure, sans compter le temps nécessaire à l'anesthésie et au réveil du patient. Au total, l'opération devrait durer entre trois et quatre heures.

Facebook | Shannon Bowe

Les taux de complication pour les opérations de perte de poids sont faibles et environ 1 personne sur 100 seulement souffre de problèmes après la pose d'un anneau gastrique, selon le NHS.

Seule une personne sur 1 000 est susceptible de ne pas survivre à l'intervention.

Les patients qui sont plus lourds, plus âgés, qui ont déjà subi des opérations dans la région de l'estomac ou qui ont d'autres problèmes de santé importants présentent un risque plus élevé de complications.