Québecor complète l'acquisition de Freedom Mobile

Vidéotron, propriété de Québecor, met officiellement la main sur Freedom Mobile, filiale de téléphonie mobile de Shaw, au même moment où Rogers poursuit sa fusion avec Shaw pour le volet de la câblodiffusion.

L’annonce, confirmée par Québecor lundi, survient à peine trois jours après le feu vert accordé aux deux transactions par Ottawa vendredi dernier.

«L’alliance de Freedom et de Vidéotron va transformer durablement le marché canadien du sans-fil au bénéfice des consommatrices et des consommateurs qui, dans ce nouveau contexte de saine concurrence que nous proposons, auront accès à des produits et à des services innovants à meilleur prix», a déclaré par communiqué le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, qui célèbre l’arrivée d’une «nouvelle ère».

La transaction de 2,85 milliards $ permettra de «perturber» le marché canadien du sans-fil, selon M. Péladeau, en faisant de Vidéotron le 4e fournisseur de téléphonie sans-fil à s’étendre sur la quasi-entièreté du territoire canadien.

Le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique a cependant soumis une série de conditions aux parties prenantes, la plus importante étant de faire baisser les prix actuels d’environ 20 % sur le marché canadien sur une période de dix ans.

L’entente tripartite a aussi permis à Vidéotron et Rogers de régler un différend commercial qui avait lieu en lien avec la distribution des réseaux de 4G/LTE au Québec et dans la région d’Ottawa.