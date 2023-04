Salons de beauté: plus de 300 kilos de déchets chaque minute aux États-Unis et au Canada

Quelques heures chez le coiffeur ou au spa pourraient coûter énormément à l’environnement, puisque les salons canadiens et américains produisent environ 877 livres (362 kg) de déchets par minute.

C’est donc l’équivalent du poids d’un grizzly en déchet qui pollue l’environnement chaque minute, soit 421 000 livres (190 962 kg) par jours pour une journée de 8 heures, selon un rapport de Green Circle Salons, dont la mission est de rendre l’industrie de la beauté plus écologique.

L’enquête a étudié l'impact global des déchets générés par les salons de beauté sur l'environnement et les comportements des professionnels des salons à l'égard de ce problème critique.

«[...] ni [les clients], ni, souvent, les travailleurs du salon, ne pensent à l'impact énorme qu'ils ont sur l'environnement à cet instant. Ce n'est pas leur faute. Il n'y a pas eu beaucoup de sensibilisation sur l'impact de ces activités, et dans le passé, nous étions à court de solutions», a expliqué Shane Price, PDG de Green Circle Salons.

Les principales sources de gaspillage sont les colorants capillaires, les coupes de cheveux et le métal; tous ces déchets produisent des gaz à effet de serre en se décomposant, notamment.

Selon le rapport, 70 % des professionnels n'ont pas conscience de l'impact important des déchets de cheveux et des colorants capillaires sur les émissions de gaz à effet de serre.

Cependant, la plupart des salons (64 %) ont affirmé que la durabilité était un enjeu «extrêmement important».

Pour réaliser ce rapport, Green Circle Salons a interrogé près de 400 industries, dont 263 propriétaires ou gérants de salons, et 130 stylistes et barbiers au Canada et aux États-Unis.