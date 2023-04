Shakira fait ses adieux à Barcelone, où elle a «appris que l'amitié dure plus longtemps que l'amour»

Shakira a annoncé son départ de Barcelone avec ses enfants.

Dans un post publié dimanche (2 avril 23) sur Instagram, la chanteuse de «Hips Don't Lie» a annoncé à ses fans qu'elle et ses enfants quittaient l'Espagne, suite à sa séparation de la star du football Gerard Piqué, survenue en juin 2022.

«Je me suis installée à Barcelone pour offrir une stabilité à mes enfants, la même que nous recherchons maintenant dans un autre coin du monde, aux côtés de ma famille, de mes amis et de la mer», a indiqué Shakira en espagnol, en légende d’une photo panoramique de Barcelone. «Aujourd'hui, nous entamons un nouveau chapitre à la recherche de leur bonheur.»

La chanteuse colombienne a résidé à Barcelone avec Gerard Piqué pendant les onze ans de leur relation. Ils ont deux enfants ensemble: Sasha, 8 ans, et Milan, 10 ans.

«Merci à tous ceux qui ont surfé avec moi sur les vagues de Barcelone, la ville où j'ai appris que l'amitié dure plus longtemps que l'amour. Merci à tous ceux qui m'ont aidée, qui ont séché mes larmes, qui m'ont inspirée et qui m'ont fait grandir», a-t-elle poursuivi dans son message.

«Merci à tous mes fans espagnols qui m'ont montré fidélité et affection. Pour vous, ce n'est qu'un "à plus tard" et comme mon père dit souvent, on se retrouvera dans les virages.»

Bien que Shakira n'ait pas précisé où elle et ses enfants allaient s'installer, elle pourrait bien avoir l'intention de vivre à Miami, en Floride.

Après sa séparation de Gerard Piqué, Shakira a sorti le tube «Bzrp Music Sessions», Vol 53, dans lequel elle accuse l'ancien joueur de football de l'avoir trompée avec sa nouvelle petite amie, Clara Chia Martí.