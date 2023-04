TVA+: Ariel Charest transpose son univers dans une nouvelle websérie

La comédienne Ariel Charest, qui s’est fait connaître sur TikTok au début de la pandémie avec ses «lip-syncs» humoristique, campe le rôle-titre de la nouvelle websérie de TVA+ «Sur la trace».

Elle revisite, dans la peau de «la grande journaliste d’enquête» Hariel Cherast, certains grands classiques du web québécois à la façon d’un documentaire criminel, et avec, bien sûr, une bonne pointe d’humour et quelques synchronisations labiales.

PHOTO COURTOISIE Québecor Contenu

Accompagnée de ses acolytes Pascaline (Isabeau Blanche) et Siméon (Sébastien René), «l’enquêtrice» cherche à faire la lumière et notamment à comprendre ce qui a poussé la dinde noire à s’introduire chez Mme Poulin, le phénomène Carl Carmoni, ce qui est advenu de Yolande Ouellette depuis sa victoire en cour contre les «petits bums» et de la fameuse mouche dans un Timbits.

D’une dizaine de minutes chacun, les 10 épisodes idéalisés par Ariel Charest mettent également en vedette une pléiade d’artistes, comme Simon Boulerice, Guillaume Lambert, Joël Legendre, Élyse Marquis et Richardson Zéphir.

Les textes sont pour leur part assurés par Mathieu Bouillon et le réalisateur Marc-Olivier Valiquette.

La websérie «Sur la trace», produite par ComediHa! en collaboration avec Québecor Contenu, est disponible dès maintenant sur TVA+.