Une fuite d’ammoniac laisse perplexe au Centre Georges-Vézina

Une importante fuite d'ammoniac a nécessité l'évacuation du Centre Georges-Vézina, à Saguenay, dimanche soir, alors qu'un match de la Ligue de Hockey Senior se tenait devant public.

Le problème serait attribuable à un bris du système de réfrigération. L'ammoniac est encore largement utilisé dans les arénas du Québec. Lundi, tout était rentré dans l'ordre, mais certaines questions demeurent.

Près de 100 personnes se trouvaient à l’intérieur du Centre Georges-Vézina aux moments des faits. Il s’agissait majoritairement de joueurs de l’équipe de hockey séniors de Saguenay.

C’est lors de la troisième période qu’une forte odeur ressemblant à de l’urine de chat a alerté les joueurs sur la glace. L’un d’eux a téléphoné au Service de sécurité incendie peu avant 20 heures. En l’espace d’environ 15 minutes, tout le monde était évacué.

«On a été évacué de la glace par les arbitres. On était dans la chambre en train de se changer, il y en a même qui se préparaient à aller dans la douche. Les pompiers sont arrivés avec leurs habits, leurs masques à gaz. C'est certain que ça a frappé l'imaginaire», a raconté l’un des joueurs, Mathieu Tremblay.

«On voyait qu'il y avait des genres de résidus de mouche qui descendaient du plafond. On s'est dit : “ouin, je pense que c'est sérieux”. Quand on a vu que les pompiers faisaient évacuer les joueurs avec leurs patins dans les pieds, on s'est dit qu'il n'y avait pas de chance à prendre», a poursuivi le responsable de la ligue, Nicolas Plante.

Une situation particulière

Le système de réfrigération où la fuite d’ammoniac s’est produite se trouve à un seul endroit dans l’aréna, il est isolé dans une pièce étanche. Au moment des faits, le système a détecté une légère présence d’ammoniac, ce qui a déclenché une alarme silencieuse afin de prévenir le responsable de l’immeuble. Ce dernier a donc communiqué directement avec les frigoristes pour colmater la fuite.

«Si la fuite est mineure, les activités peuvent se poursuivre dans l'aréna puisque la pièce est scellée et que le système évacue automatiquement le gaz vers l'extérieur du bâtiment», a expliqué Dominic Arseneau, responsable des communications pour la ville de Saguenay.

Entre-temps, un joint d'étanchéité se serait brisé dans le système de réfrigération, propageant les émanations ailleurs dans le bâtiment. C’est à ce moment que les pompiers ont été appelés pour une odeur suspecte. L’analyse des lieux a permis de constater la présence importante d’ammoniac et de procéder rapidement à l’évacuation.

Heureusement, tout le monde s’en sort indemne, malgré les symptômes.

«Tous les gens touchés ont eu des mots de tête. Ça nous est resté jusqu'à ce qu'on se couche le soir, même le lendemain matin. Ça a été pris en charge rapidement mais est-ce que ça aurait pu être fait différemment? Peut-être», s’est questionné M. Tremblay.

De nouveau accessible

Le bâtiment a été ventilé et le bris réparé. Le Centre Georges-Vézina est de nouveau accessible.

«On n'a pas encore tout à fait le portait de ce qui est arrivé sur le bris. Mais le service des immeubles et une équipe est dédiée à ça pour remonter le fil des événements, faire le diagnostic sur le système pour comprendre ce qui est arrivé», a expliqué M. Arseneau.

Plusieurs joueurs croient que des mesures devraient être prises pour éviter qu’une t’elle situation ne se reproduise.

«On sait que c'est des choses qui peuvent arriver mais ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre d'histoire-là dans cet aréna-là, qui a quand même plus de 75 ans. Ça aurait pu arriver le samedi ou le vendredi alors que les Saguenéens jouaient avec 3000 personnes dans les estrades en pleine série éliminatoire. Je ne veux pas m'imaginer ce que ça aurait pu faire pour ces personnes-là. Ce serait dommage qu'il arrive quelque chose de grave. On se pose vraiment des questions», a souligné Mathieu Tremblay.

Les analyses en cours permettront de comprendre ce qu'il s'est produit et de voir si d’autres méthodes pour détecter les fuites pourraient être utilisées à l’avenir.