5 conseils pour votre changement de pneu

Vous êtes plusieurs à être sur le point de changer vos pneus d’hiver pour ceux d’été, mais voici cinq conseils de la part d’un expert pour éviter de payer des frais supplémentaires.

Pneu d’été ou quatre-saisons?

«Si vous avez une voiture de sport et vous adorez la conduite, vous allez peut-être préférer des pneus d’été, mais vous devez les poser plus tard au printemps et les enlever plus tôt à l’automne, sinon ils vont s’user trop rapidement», détaille Jay Zinniger, gérant de Pneus Talon.

À quel moment un pneu devient-il dangereux?

«Il y a des barres d’usure que l’on peut voir au centre de votre pneu et lorsque ces barres sont rendues au même niveau que le pneu, c’est illégal de rouler et vous pouvez même recevoir une contravention», avertit cet expert.

Combien coûte un pneu

«Pour un petit véhicule utilitaire sport (VUS) comme un RAV4 ou un CRV, c’est rendu environ 220$ par pneu avec l’installation et le balancement», explique M. Zinniger.

Attention à la Chine

«Si vous voyez un pneu 40% moins cher que les marques majeures, il faut faire attention parce que ce n’est sûrement pas le meilleur produit (...). La finition n’est pas la même. Les joints sont très apparents. Ces pneus peuvent avoir plusieurs problèmes comme la durabilité, l'efficacité et la production de bruits supplémentaires lors de la conduite», dit-il.

Un deuxième ensemble de jantes

«Si vous avez une auto de haute performance, c’est généralement une bonne affaire, mais vous devez garder le véhicule au moins quatre ans. Si votre véhicule sport est bas, c’est une très bonne idée d’avoir un deuxième ensemble de jantes plus petit pour l’hiver parce que les routes du Québec ne sont pas les plus belles et ça peut causer des dommages sur votre véhicule», recommande ce spécialiste.

Depuis le 15 mars, vous pouvez recommencer à rouler avec vos pneus d’été.