«AIR»: Ben Affleck + Michael Jordan = Oscar?

Avec AIR, Ben Affleck développe le style trouvé pour Argo et qui lui a permis d’obtenir l’Oscar du meilleur film en plus du Golden Globe et du BAFTA de la meilleure réalisation.

Y a-t-il une recette à la réussite et au succès ou n’est-ce qu’une succession d’heureux hasards? C’est la question que posent tant Argo que AIR, Ben Affleck imposant à cette espèce de comédie dramatique biographique sportive un élan joyeux, inspirant et presque nostalgique.

Nous sommes en 1984. Ronald Reagan est président, Money For Nothing de Dire Straits joue en boucle, le cube Rubik fait sensation, les ordinateurs ont fait leur arrivée dans les bureaux et Sonny Vaccaro (Matt Damon) cherche le prochain grand joueur vedette de basketball. C’est son travail, ce pour quoi Phil Knight (Ben Affleck), le patron de Nike, l’a embauché. Mais il peine. Rob Strasser (Jason Bateman), le responsable du marketing, sait bien qu’il est nécessaire que la compagnie frappe fort afin de tenter de s’imposer face aux géants Converse et Adidas, qui dominent le marché.

Sonny visionne toutes les cassettes VHS possibles des matches afin de tenter de repérer la prochaine vedette. Puis, un jour, c’est le déclic lorsqu’il tombe sur un tout jeune Michael Jordan. Il réalise en quelques secondes que le sportif est promis à un brillant avenir. Mais voilà, Nike ne possède qu’un budget total de 250 000 $ à être divisé en trois joueurs. Comment convaincre la compagnie de parier sur Jordan – le visage de l’acteur qui tient son rôle n’est jamais montré, une heureuse décision du cinéaste – et comment convaincre Jordan de s’associer à Nike qu’il n’aime pas?

En émaillant le scénario de «petites» histoires afin de contextualiser la grande, celle de l’invention des pratiques du marketing actuel, le scénariste Alex Convery, avec l’apport indubitable de Ben Affleck, s’assure de constamment intéresser le cinéphile. Des origines surprenantes du slogan «Just do it» de Nike aux difficultés financières de la firme, en passant par les manœuvres de David Falk (Chris Messina), l’agent de Michael Jordan, ou au rôle de Howard White (Chris Tucker) ou encore à la manière dont le designer Peter Moore (Matthew Maher), à qui le film est dédié, n’a pas respecté le règlement voulant que des chaussures de basketball soient blanches à 51 %, tout cela passionne tant le cinéphile que l’amateur de sport. Impossible, non plus, de passer sous silence la performance de Viola Davis, qui permet au public de découvrir l’importance de Deloris Jordan, la mère de Michael.

Comme Clint Eastwood, Ben Affleck possède une efficacité économe. Pas une image n’est superflue, pas un dialogue n’est inutile dans ce AIR de 112 minutes. Avec assurance et énergie, il déroule le fil de cette histoire étonnante dans laquelle le héros n’est pas celui qu’on croit. Elle est peut-être là, la recette de Ben Affleck, dans la création d’un rebondissement surprise qui donne alors à AIR des allures de suspense – comme pour Argo. Car même si l’on sait que Michael Jordan signera avec Nike, on demeure constamment attentif, suspendu aux moindres détails de ce récit surprenant qui, oui, méritait un long métrage.

Note: 4 sur 5