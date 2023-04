Augmentation «brutale» des taxes: «Ils vont nous jeter à terre», déplorent les commerçants des Îles-de-la-Madeleine

Les gens d’affaires des Îles-de-la-Madeleine se mobilisent contre la hausse faramineuse de leur compte de taxes municipales, dont certains ont plus que doublé par rapport à l’an dernier.

«C’est fou! C’est ridicule! Ils vont nous jeter à terre. Ils brisent l’économie des Îles!» a fait savoir France Painchaud, propriétaire du café-bar La Gabarre en réaction à sa propre facture qui a bondi de plus de 100%.

Pourtant, lors de l’adoption de son budget en décembre dernier, la Municipalité des Îles avait annoncé une augmentation de 30% de la taxe foncière des commerces et de 45% pour les industries.

Mme Painchaud s’inquiète aussi de l’impact de la croissance des taxes foncières sur le loyer du petit bâtiment qu’elle loue sur le Chemin du Quai de Cap-aux-Meules, pour sa boutique et galerie d’art Émerance Bijoux – Espace Solo.

«Étant donné l’inflation, on a déjà revu nos prix en fin d’année 2022-début 2023, mais jamais en fonction d’une augmentation aussi brutale des taxes municipales, a déploré la créatrice-entrepreneur. Tout le monde est vent d’boutte avec ça.»

Pour d’autres entreprises, la facture municipale est de 50 000 $, voire 85 000 $ supérieure à celle de l’an dernier. «On parle de montants assez considérables et l’impact est majeur», a expliqué l’hôtelier Dany Leblanc, propriétaire du Château Madelinot.

«Le prix des chambres qu’on loue en 2023 a été déterminé en septembre 2022 et aujourd’hui je me retrouve avec une augmentation, juste en taxes directes, de 48%», a-t-il souligné.

«Mais si j’ajoute tous les autres pourcentages à côté, des hausses de fournitures et services chez tous les commerçants où je vais me présenter, et qui vont se refléter sur ma facture en fin d’année, c’est probablement 60 % d’augmentation sur ma dépense de chambre qui n’était pas planifiée», a illustré M. Leblanc.

Se questionnant sur la justification de l’écart important reflété sur leurs factures individuelles par rapport aux communications municipales de décembre dernier, les commerçants madelinots ont formé un comité afin de faire pression sur les élus municipaux pour qu’ils s’expliquent et corrigent le tir.

Le nouveau directeur général de la Chambre de commerce des Îles, Alexandre Lavoie, accompagne les commerçants au sein de ce comité.

«On voit que le budget municipal est passé de 27 millions $ à 37 millions $ au cours des deux dernières années, a-t-il noté. Dix millions de plus, ça éveille des soupçons sur les raisons d’une telle augmentation en si peu de temps.»

La municipalité attribue une part de 2,2 millions $ de hausse budgétaire de la dernière année à l’inflation.