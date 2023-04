Des carcasses de rats dans les murs de la maison de Justin Trudeau

Des carcasses de rats, des excréments et de la moisissure ont forcé la fermeture de la maison officielle du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, en automne dernier, selon un rapport.

Le document officiel, obtenu par le National Post, fait état de plusieurs graves préoccupations en matière de sécurité dans l’imposante résidence du premier ministre, au 24, promenade Sussex, à Ottawa, selon ce qu’a rapporté le Edmonton Journal lundi.

Parmi les nombreuses raisons listées, il est écrit qu’une infestation de rongeurs aurait laissé de nombreuses carcasses et excréments dans les murs, faisant même craindre pour «la qualité de l’air» sur les lieux, peut-on lire dans la note obtenue par une demande d’accès à l’information.

«Nous utilisons des appâts pour contrôler la situation, mais ça nous laisse avec des excréments et des carcasses entre les murs et dans le grenier et les sous-sols», a rapporté le média anglophone.

En parallèle, le manoir de quatre étages construit en 1896 présente un «sérieux» risque d’incendie en raison de l’isolation du câblage électrique en décomposition.

«Le système électrique n’est pas seulement un risque pour les habitants, a poursuivi la note. Si un accident [...] s’était produit la nuit sans personne pour sonner l’alarme, des dommages dévastateurs et irréparables en auraient résulté.»

Le rapport fait également état de moisissure, d’infiltration d’eau, de plomberie corrodée et de la présence d’amiante.

Depuis novembre, plus personne n’habite la propriété à 35 chambres, même si ses terrains continuent d’accueillir des réceptions et des évènements dans le jardin, en dépit des risques, selon le document.