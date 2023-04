EN IMAGES | Un YouTubeur piège un homme pour des clics et se fait tirer dessus

La blague d’un YouTubeur n’a définitivement pas passé auprès d’un client d’un centre commercial de la Virginie, qui a dégainé son arme pour se venger.

Le YouTubeur, Tanner Cook, âgé de 21 ans, a ainsi reçu une balle dans l’estomac. Il a ensuite été transporté à l’hôpital, dans une unité de soins intensifs.

«Je faisais une farce, une simple plaisanterie, et ce type ne l'a pas très bien pris et m'a tiré dessus», a déclaré Tanner Cook à WUSA9.

Tanner Cook dirige la chaîne YouTube Classified Goons, sur laquelle il réalise des farces de type «Jackass» sur des personnes qui ne se doutent de rien.

The moment police apprehended shooting Suspect at Dulles Town Center today pic.twitter.com/shv0cjQm8k — VAhiphopandnews (@VAhiphopandnewz) April 2, 2023

Il a notamment fait semblant d'uriner dans des magasins, rapporte le New York Post.

Twitter | VAhiphopandnewz

Les autorités n'ont pas précisé la nature de la dernière farce du jeune homme, qu'il a filmée avec des amis.

Cependant, la farce n'a pas plu à la cible, Alan Collie, 31 ans, qui a sorti un pistolet semi-automatique et a tiré sur le YouTubeur, l'atteignant à l'estomac et au foie.

Loudoun County Sheriffs Office

«Ils tournaient une vidéo au centre commercial et essayaient de s'amuser avec les gens, mais ce type n’entendait pas plaisanter», a expliqué Jeramy Cook, le père de Tanner.

«Ils ont mis un téléphone près de lui et ils étaient en train de l'interviewer ou de lui parler, et il n'a pas aimé ça et il a sorti son arme et a tiré sur mon fils», a encore relaté le père.

Les deux hommes ne se connaissaient pas avant l'incident, selon une déclaration du bureau du shérif du comté de Loudoun.

M. Colie est actuellement accusé de coups et blessures volontaires aggravés. Il est actuellement détenu sans caution.

L'incident a ébranlé le jeune homme, mais ne l'a pas découragé. Tanner, qui est toujours à l'hôpital, a déclaré qu'il ne laisserait pas la fusillade le décourager de créer des vidéos de farces et attrapes.