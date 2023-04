GND regrette d’avoir qualifié la réforme de Dubé de «wet-dream» de Barrette

Gabriel Nadeau-Dubois a retiré, mardi, son image un peu trop salace de la semaine dernière: il n’aurait pas dû qualifier la réforme Dubé de «wet dream» de Gaétan Barrette.

«Ce n’était pas ma meilleure, disons ça comme ça. Les périodes de questions, c’est des moments émotifs. Et, dans le feu de l’action, c’est une expression qui m’est sortie de la bouche, puis, c’est ça, ce n’était vraiment pas ma meilleure. Je n’ai pas de problème de reconnaître ça», a commenté le chef parlementaire de Québec solidaire en point de presse.

Dans un échange au Salon bleu avec le premier ministre François Legault la semaine dernière, M. Nadeau-Dubois y était allé de cette formule-choc pour souligner le fait que l’ex-ministre de la Santé approuve la centralisation du réseau de la santé prévu par la réforme du ministre Christian Dubé.

«Donc, j’aurais pu prendre une expression plus élégante, un peu moins connotée et dire “le rêve de Gaétan Barrette”, voire “le fantasme politique de Gaétan Barrette”, et je pense que le message aurait aussi bien passé, a affirmé le leader solidaire mardi. Parce que c’est ça ici, là, à quoi on assiste, à un accomplissement des intentions premières de Gaétan Barrette. On assiste à la plus grande centralisation de l’histoire de notre système de santé.»