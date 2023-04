Immigration illégale: des points de passage partout pour traverser la frontière

La tragédie qui s’est déroulée à Akwesasne la semaine dernière, où des familles roumaines et indiennes ont péri dans les eaux du Saint-Laurent, a mis en lumière les risques entourant le passage irrégulier de migrants du Canada vers les États-Unis.

Dans les derniers mois, leur nombre a explosé.

En 2022, les agents frontaliers américains du secteur de Swanton, qui couvre la quasi-totalité de la frontière entre le Québec et les États de New York et du Vermont, ont intercepté 2076 personnes. Or, seulement en janvier et février 2023, les autorités américaines ont arrêté 785 migrants qui tentaient de traverser illégalement la frontière sud du Canada.

Si certains points d’entrée sont bien connus – comme le chemin Roxham ou le secteur d’Akwesasne –, les passeurs ne s’y limitent pas et tentent de passer partout où ils peuvent, comme en témoignent des dizaines d’arrestations pour trafic humain médiatisées par les autorités américaines.

Selon une recension du Journal, des passeurs auraient été arrêtés depuis 2021 dans au moins 16 localités différentes situées près de la frontière canado-américaine. En voici quelques exemples.

HOGANSBURG, NEW YORK

En février 2021, Kyle Thompson, un résident de la partie américaine d’Akwesasne, est allé récupérer deux Roumains qui venaient de traverser le fleuve Saint-Laurent en bateau vers les États-Unis, puis à pied sur la glace.

Le but était alors de les transporter jusqu’à un motel situé à 40 km à l’ouest, apprend-on dans son plaidoyer de culpabilité.

Thompson a été appréhendé par la police locale lorsqu’il a perdu la maîtrise de son véhicule, qui s’est enfoncé dans un banc de neige, en tentant de fuir les autorités.

Il a avoué avoir fait le trajet à quatre autres reprises. Il a plaidé coupable à des accusations de trafic d’étrangers.

CHURUBOSCO, NEW YORK

Un citoyen du Honduras a été arrêté en août 2021 alors qu’il tentait de faire passer cinq individus du Guatemala et de l’Italie à travers les champs des villages de Franklin, en Montérégie, et Churubosco, dans l’État de New York. Leur passage a toutefois été capté par des caméras de surveillance. Le passeur a été condamné à deux ans de prison.

HIGHGATE CENTER, VERMONT

Un soir d’octobre 2022, la Gendarmerie royale du Canada a alerté ses homologues américains sur le fait que deux individus venaient de traverser la frontière. Un agent de la patrouille frontalière des États-Unis qui s’est rendu sur les lieux aurait aperçu une berline qui les attendait à environ un kilomètre au sud de la frontière. Les deux migrants colombiens auraient alors émergé d’un fossé et sont entrés dans la berline. Sebastian Buitrago-Valero, qui était en attente des procédures judiciaires concernant son propre dossier d’immigration, a été accusé d’avoir transporté des individus qu’il savait être entrés illégalement aux États-Unis.

CHAMPLAIN, NEW YORK

Deux hommes du Maryland ont été arrêtés l’automne dernier après avoir récupéré en voiture huit migrants mexicains qui venaient de traverser la frontière à pied, tout près du poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle, en Montérégie. Alexander Guillen-Tamayo et Luis Madrigal-Grajales devaient ensuite les conduire jusqu’au Maryland, à 800 km plus au sud.

Les deux hommes devaient obtenir respectivement 3000 $ US et 1500 $ US pour le trajet, ont-ils admis à la cour.

DERBY, VERMONT

Le 19 février dernier, les agents frontaliers américains ont aperçu sur leurs caméras trois individus traverser une forêt afin de rejoindre les États-Unis. Une fois sur les lieux, ils ont découvert José Leos Cervantes (sur la photo), visiblement en détresse, qui s’agrippait à un arbre et qui s’est par la suite effondré, selon le résumé des autorités. L’homme de 45 ans a été déclaré mort quelques heures plus tard.

À la vue des agents, les deux autres personnes ont couru le chemin inverse et n’ont pas été appréhendées.

Maria Constante-Zamora, d’origine équatorienne, qui attendait les migrants non loin, a été arrêtée.