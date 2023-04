«Je refuse de partager mon lit si elle ne se douche pas d’abord... elle dit que j’exagère»

Se doucher le matin ou le soir? Un homme de 33 ans a lancé le débat sur Reddit en publiant de façon anonyme.

Il explique qu’il est «fier qu’elle occupe un emploi aussi important», sa femme étant une gynécologue.

L'homme ajoute qu’il est toutefois «inconfortable à l’idée de partager son lit avec elle si elle ne s’est pas douchée d’abord».

«Je lui demandé de prendre une douche avant d’aller au lit, mais elle croit que ce n’est pas nécessaire et que ma demande est déraisonnable. Elle défend qu’elle porte des gants et prend des précautions pour éviter toute contamination et qu’elle change d’uniforme régulièrement», ajoute-t-il.

L’homme dit se sentir «encore mal à l’aise avec l’exposition potentielle à des liquides corporels et je ne crois pas qu’une douche rapide avant d’aller au lit soit une demande déraisonnable.»

Étant donné la position ferme de sa femme à ce sujet, il s'est finalement résigné à dormir sur le divan dans le salon .

L’opinion des utilisateurs de Reddit est mitigée.

Une sagefemme répond: «les travailleurs de la santé devraient toujours se doucher, directement en arrivant, de travailler. Aussi, je crois que tout le monde devrait prendre une douche après le travail et au moins un petit lavage rapide avant de se coucher».

«Mon gars, sais-tu quelles précautions ces gens prennent? Elle ne reçoit pas de liquide sur elle, vous êtes essentiellement en train de la traiter d’insalubre alors qu'elle est probablement plus propre que vous», rétorque une autre personne.

- D'après les informations de The Mirror