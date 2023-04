La dermatologie: championne des listes d’attente

La dermatologie est la spécialité championne des listes d’attente au Québec. Plus de 104 000 Québécois languissent dans les limbes pour une consultation avec un dermatologue, dont plus de la moitié sont hors délais.

C’est ce qui ressort des données publiées mardi par le gouvernement sur les listes d’attente en médecine spécialisée. Elles montrent où les 831 000 Québécois poireautent le plus pour voir un médecin spécialiste, selon le Centre de répartition des demandes de services (CRDS).

« On ne veut pas mettre le doigt sur une spécialité ou une autre, mais on a des enjeux plus précis, soit dans certaines régions ou dans certaines spécialités », a commenté mardi le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Néanmoins, les listes d’attente mettent en lumière plusieurs problèmes.

La dermatologie, spécialité cancre

Sans surprise, la dermatologie fait figure de cancre dans les nouvelles données publiées par Québec. L’interminable attente pour voir l’un de ces spécialistes est décriée depuis longtemps par les patients incapables d’obtenir un rendez-vous.

Fait inquiétant, six patients sur 10 qui attendent en dermatologie au Québec ont aussi dépassé les délais.

La dermatologie est aussi en tête dans plusieurs régions, comme l’Outaouais, Laval, les Laurentides, Lanaudière et la Mauricie.

« Oui, les chiffres ont l’air ahurissants, mais on sait qu’au moins 30 % des patients ont déjà été vus ou n’ont pas besoin d’être vus », affirme le Dr Rafik Ghali, directeur des affaires professionnelles à la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), soulignant que le ministère a lancé une plateforme pour faire du tri dans les listes d’attente.

Il assure également que l’esthétique n’est que 10 % de la pratique des médecins qui en font. L'Association des médecins spécialistes dermatologues du Québec n’a pas rappelé Le Journal.

Les délais varient d’un patient à l’autre, selon la cote de priorité au CRDS. Cinq différentes cotes sont possibles, allant de trois jours ou moins à 12 mois ou moins.

Des délais pratiquement jamais respectés

La physiatrie et la gastroentérologie sont deux spécialités où le nombre de patients qui attendent ont majoritairement dépassé les délais prescrits par le gouvernement.

Sur les quelque 31 000 patients qui attendent de voir un physiatre, plus de 25 000 sont hors délais, soit plus de 82 %.

Presque la totalité de ces patients se retrouve à Montréal, où la physiatrie est la spécialité en tête des listes d’attente avec près de 20 000 personnes.

Pour voir un gastroentérologue, ce sont plus de 38 000 Québécois qui poireautent au-delà des délais prescrits sur les 52 000 en attente, soit près de 73 %.

Selon la FMSQ, l’extrême lenteur est due au manque de spécialistes dans la province.

Vous habitez en Montérégie? Prenez votre mal en patience...

Les résidents de la Montérégie sont particulièrement mal desservis par plusieurs spécialités, révèlent les nouvelles données.

Les patients de cette région comptent pour environ le quart de ceux qui attendent en immunologie (19 268) ou en gynécologie (16 832). Un patient sur cinq qui espère voir un dermatologue se trouve aussi en Montérégie (20 201).

« La répartition des effectifs médicaux revient au ministère », fait valoir le Dr Ghali de la FMSQ.

Des allergies loin d’être traitées

Sans surprise pour de nombreux parents québécois, l’immunologie est la deuxième spécialité où l’attente est la plus grande.

Cette spécialité englobe les allergologues, peu nombreux et énormément sollicités pour les enfants ayant des allergies. Les longs délais sont particulièrement marqués dans la région de Québec, où plus de 17 000 personnes attendent de voir un de ces spécialistes.

Les nouvelles données rendues publiques par Québec ne précisent toutefois pas le temps d’attente des patients.