Les scooters bannis de l’avenue Mont-Royal cet été

Les scooters et les bicyclettes assistées qui peuvent dépasser les 70 km/h ne pourront plus circuler sur les avenues Mont-Royal et Duluth lors de leur piétonnisation entre mai et septembre prochain.

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a décidé d’interdire la circulation aux scooters et cyclomoteurs électriques «qui peuvent aller jusqu’à 70 km/h et qui sont plus massifs», a indiqué Julien Deschênes, porte-parole du cabinet du maire Rabouin.

Un flou juridique existe concernant ces véhicules électriques qui ont l’air de motos et peuvent rouler vite, mais qui s’apparentent à un vélo en raison de la présence de pédale et d’une chaîne.

L’an dernier, l’arrondissement avait reçu des plaintes «concernant le sentiment d’insécurité découlant de la cohabitation cyclistes-piétons», a confirmé M. Deschênes.

Le Plateau-Mont-Royal a donc choisi de suivre une recommandation de l’INRS sur la cohabitation entre piétons et cyclistes en interdisant les véhicules s’apparentant aux scooters.

«En retirant les véhicules plus lourds et plus rapides, on améliorera le sentiment de sécurité des usagers de l’avenue Mont-Royal», a expliqué le porte-parole.

Des contraventions pourront être remises si cette réglementation n’est pas respectée. L’arrondissement n’a pas encore fixé le montant exact. «Il doit encore être validé par notre service juridique», a souligné M. Deschênes.

Les vélos et les trottinettes électriques ne seront toutefois pas visés par cette décision prise lundi soir au conseil d’arrondissement.

L’interdiction sera en vigueur pour l’avenue Mont-Royal entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Fullum du 20 mai au 5 septembre prochain, lorsque la voie sera rendue piétonne.

Il en sera de même pour l’avenue Duluth entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Hubert du 19 juin au 5 septembre prochain.