L’intelligence artificielle va-t-elle ébranler les fondements de notre société?

Vous vous souvenez de l’époque, pas si lointaine, où les concepts de vérité et de fausseté étaient l’affaire des profs de philosophie?

C’était l’époque où, dans une institution comme la mienne, les étudiants les plus curieux se laissaient aller à des expériences de pensées saugrenues portant sur des thèmes qui opposaient le réel et l’irréel pendant que les autres, terre-à-terre, attendaient patiemment la fin du cours afin de mieux mobiliser leurs efforts pour des leçons d’économies ou de droits, susceptibles quant à elles, d’avoir une quelconque utilité dans leur vie. C’était la belle époque.

Mais voilà, avec l’arrivée de l’intelligence artificielle les choses ont bien changé. La lettre du 29 mars, cosignée par plusieurs développeurs et intellectuels imminents (Musk, Wozniak, Harari et autres) réclamant un moratoire sur le développement d’I.A. plus puissantes que GPT4, témoigne de la profondeur des bouleversements de société auxquels il nous faut désormais réfléchir.

Jouer avec la réalité

Nous ne sommes pas, comme certains voudraient nous le faire croire, devant de simples robots conversationnels, mais des entités d’une puissance inouïe dont les effets disruptifs dans une multitude de champs d’activités humaines sont encore, dans une large mesure, inconnus. Que l’on pense à cette image virale du pape vêtu d’un manteau stylisé créé par Midjourney ou à l’entrevue mettant en scène Justin Trudeau et Joe Rogan créée avec l’aide d’une autre I.A., le même constat s’impose. Les risques d’une utilisation malveillante sont bien réels. Des scénarios comme la diffusion d’une vidéo de Vladimir Poutine annonçant que la troisième guerre mondiale a débuté ou l’arrivée, dans votre boite de courriels, d’une photo convaincante de vous-même en pleine action avec une prostituée ne nécessite plus de progrès techniques autant qu’un travail d’assemblage à partir de possibilités existantes.

Lorsque ces images, vidéos et textes fabriqués par I.A. circuleront à travers des boites de messagerie, fil d’actualité et réseaux-sociaux, à qui ferons-nous confiance? Si plusieurs évoquent une possible chute civilisationnelle, c’est, entre autres chose, en raison d’une attaque sur ce concept qui sert de pierre angulaire à nos sociétés : la vérité. On la croyait l’affaire des philosophes, on se rend compte, avec l’arrivée de ces entités, qu’elle assure la cohésion sociale, permet le maintient des états de droits et participe au bon fonctionnement de l'économie.

Si les possibilités associées à une utilisation malveillantes des I.A. ne sauraient vous inquiéter, il faut savoir qu’il n’est absolument pas nécessaire d’avoir des gens investis par un désir de faire du mal pour produire des effets délétères. C’est ici que les choses sont plus troublantes.

Fraude et plagiat

La question de la fraude et du plagiat au sein des écoles, extraordinairement facilité par l’arrivée de l’I.A., a fait, avec raison, couler beaucoup d’encre au cours des derniers mois. L’une des fonctions fondamentales du système d’éducation est d’attester de l’acquisition de certaines capacités et compétences avant que l’on autorise quelqu’un à poser certains gestes et à occuper diverses fonctions névralgiques en société. Devant les possibilités nouvelles qui s’offrent en ligne, plusieurs de mes collègues sont revenus à des évaluations en classe, seule manière que nous voyons de garantir que l’épreuve à laquelle nos étudiants sont conviés a été réussie grâce à leurs propres capacités.

Pourtant, le Cégep à distance a le vent dans les voiles et cumule annuellement, à l’heure actuelle, des dizaines de milliers d’inscriptions. Comment maintient-on l’équité dans un processus d’évaluation à distance? Que valent désormais les diplômes acquis d’une telle manière? Entre les murs de l’institution bien réelle ou j’enseigne, plusieurs étudiants me confiaient récemment, devant leurs notes plus faibles que celles de leurs collègues qui avaient utilisé des I.A pour réaliser leurs travaux à la maison, qu’eux aussi, à l’avenir, feraient appel à leurs services. Est-ce de mauvais étudiants ou des jeunes réalistes qui s’en remettent, compte-tenu du décalage qui prévaut entre les façons de faire d’un système dépassé et le monde actuel, à une stratégie adaptative pertinente?

Jugement critique

Plus grave encore est l’attitude jovialiste qui s’est emparée de plusieurs au sein de nos institutions. Ainsi, entend-t-on certains pédagogues proclamer, par les temps qui courent, que les connaissances déclaratives auxquelles nous accordions jadis de l’importance doivent désormais être remplacées par des capacités nouvelles d’esprit critique sur lesquelles il nous faudrait miser dans les relations inévitables que nous entretiendrons avec ces machines. Ce qui est « googlable » n’aurait donc plus sa place dans un examen. Une question comme ça... Comment diable une personne est-elle sensée être en mesure de faire preuve d’esprit critique au sujet d’une réponse obtenue par une I.A. si elle ne détient pas, à la base, un corpus de connaissances déclaratives solides nécessaires à la construction d’un savoir plus élaboré, lui-même impliqué dans la mobilisation de cette capacité intellectuelle de haut niveau qu’est le jugement critique?

L’arrivée de ces I.A. nous force à poser ces questions que nous avons trop longtemps balayées sous le tapis, celles qui portent sur les fondations de notre société, qui fixent les assises du système d’éducation. Que signifie au juste, dans ce contexte nouveau, cet idéal que nous poursuivons consistant à amener des individus à penser par eux-mêmes? Comment au juste le fait de penser par soi-même doit-il se manifester? Quelle place nous faut-il faire à la culture générale? S’il est technologiquement possible de virtualiser l’apprentissage et la joindre à de telles puissances technologiques, est-ce souhaitable? Quel sens nous faut-il donner à cette idée qui court consistant à s’adapter à l’I.A.?

Sachant qu’il nous est impossible de remettre le génie dans la bouteille et que les menottes, si elles tiennent, ne sauront le contenir bien longtemps, il y a urgence pour notre société de se donner des lignes directrices. S’adapter ne veut rien dire. L’improvisation et le bricolage ne peuvent plus durer. Il faut identifier ce qui nous importe et élaborer un plan pour y arriver.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Jean-Sébastien Bélanger, Enseignant en philosophie, Cégep de Sorel-Tracy