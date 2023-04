Mort de Maureen Breau et incendie mortel du Vieux-Montréal: Québec demande la tenue de 2 enquêtes publiques

Québec demande des enquêtes publiques sur la mort de la policière de la SQ, Maureen Breau et sur l’incendie mortel du Vieux-Montréal.

• À lire aussi: Incendie dans le Vieux-Montréal: Ensemble Montréal veut une enquête publique

• À lire aussi: Incendie mortel au Vieux-Port: le père d’une des victimes intente une poursuite de plus de 22 millions $

• À lire aussi: Décès de la policière Maureen Breau: l’APPQ réclamera des changements majeurs à Québec

Écoutez la rencontre Philippe-Vincent Foisy et Antoine Robitaille diffusée chaque jour en direct 12 h 15 via QUB radio :

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a tenu une courte mêlée de presse à ce sujet en début d'après-midi.

Le gouvernement Legault veut savoir comment un homme ayant des problèmes de santé mentale et qui a été reconnu non responsable criminellement à plusieurs reprises a pu s'en prendre à la policière Breau alors qu'elle intervenait à Louiseville, en Mauricie.

Selon Didier Deramond, directeur général de l’Association des directeurs de police du Québec, le déclanchement d'une enquête est une bonne nouvelle, qui permettra d'apporter des changements probants dans la province.

«Je pense que l’appui d’une enquête publique, assurément, va nous amener une certaine lumière sur des problématiques et des lacunes. On va pouvoir répondre adéquatement avec le ministère et monsieur le ministre Bonnardel», a-t-il mentionné en entrevue à TVA Nouvelles.

Incendie dans le Vieux-Montréal

Québec veut également que toute la lumière soit faite sur les circonstances entourant l'incendie qui a fait sept morts en mars dans un immeuble du Vieux-Montréal.

La mairesse Valérie Plante a réagit en milieu d'après-midi, déclarant que la «Ville de Montréal collaborera entièrement à l'enquête sur l'incendie dans le Vieux-Montréal».

« Nous souhaitons répondre aux questions des familles endeuillées et faire la lumière sur ce drame tragique. Le SPVM et le MTL_SIM y travaillent très fort», a-t-elle ajouté.

La Ville de Montréal collaborera entièrement à l’enquête sur l’incendie dans le Vieux-Montréal.



Nous souhaitons répondre aux questions des familles endeuillées et faire la lumière sur ce drame tragique. Le @SPVM et le @MTL_SIM y travaillent très fort. #polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) April 4, 2023

Thierry Lacroix, le grand-père de Charlie Lacroix, qui est l’une des victimes de l’incendie, mentionne qu’il est important selon lui qu’une enquête ait lieu.

«Depuis l’incendie, on découvre des choses tous les jours, et c’est inimaginable. Croyez-moi, cet événement-là, on ne l’oubliera pas. Nos familles vont faire en sorte que ça ne s’oublie pas», a-t-il assuré en entrevue à TVA Nouvelles.