Novacap investit dans des médias numériques américains

Le fonds de placement privé québécois Novacap étend sa présence aux États-Unis avec la conclusion d’un partenariat avec Static Media, une entreprise qui gère un portefeuille de plateformes de médias numériques.

La transaction, dont le coût n’a pas été révélé, constitue la troisième acquisition par le fonds TMT VI de la firme de placement québécoise et vise à améliorer le leadership de l’entreprise américaine pour accélérer la croissance de ses contenus numériques.

Fondée en 2012 à Indianapolis, Static Media propose des plateformes distinctes avec des contenus dans des secteurs diversifiés comme l’alimentation, l’art de vivre et le divertissement, notamment.

«Nous sommes heureux de pouvoir concrétiser notre mission commune, qui est de propulser la croissance de Static Media pour en faire un leader du marché des médias numériques», s’est félicité par communiqué Pascal Tremblay, président et chef de la direction de Novacap, mardi.

«Le partenariat avec Static Media permet à Novacap de soutenir activement le parcours de croissance remarquable qu'a établi l'entreprise», a souligné Samuel Nasso, vice-président principal de la firme.

«Avec Novacap, nous entamerons un nouveau chapitre et accélérerons notre croissance en développant nos marques existantes et en en ajoutant de nouvelles grâce à des stratégies de fusion et d'acquisition», a soutenu Reggie Renner, président-directeur général et cofondateur de Static Media.