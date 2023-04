Collision spectaculaire entre un train et une grue aux Pays-Bas

Un train transportant des voyageurs a percuté tôt mardi une grue avant de dérailler près de La Haye, aux Pays-Bas, tuant un ouvrier et faisant une trentaine de blessés dans le pire accident ferroviaire du pays depuis des années.

Le train à deux étages reliant Leiden à La Haye, avec environ 50 passagers à bord, a déraillé de la voie près du village de Voorschoten vers 03h30, finissant en partie dans un champ.

C'est un «miracle» qu'il n'y ait pas eu plus de morts dans l'accident, impliquant une grue qui se trouvait sur les rails pour des travaux de maintenance sur deux des quatre voies, également percutée par un train de marchandises, a déclaré le ministre néerlandais de l'Infrastructure.

Le roi Willem-Alexander s'est rendu sur place, où il a pu voir un des wagons du train transportant des voyageurs gisant dans un pré et trois autres wagons éparpillés sur les rails.

AFP

Des personnes vivant près des lieux du drame, à environ huit kilomètres au nord de La Haye, ont aidé les victimes de l'accident et ont permis aux secours de soigner les blessés chez eux.

«Nous avons d'abord entendu une explosion, puis une autre beaucoup plus intense», a déclaré à l'AFP Chris van Engelenburg, un riverain de 36 ans. «Puis nous avons entendu des gens crier», a-t-il ajouté.

Un autre riverain, Jaron Ooms, âgé de 45 ans, a déclaré avoir « entendu une détonation très forte et la maison a commencé à trembler fortement».

Un employé de l'entreprise de construction BAM a été tué, a indiqué la société, et 30 personnes ont été blessées, dont dix-neuf ont été transportées dans plusieurs hôpitaux tandis que 11 ont été soignées dans des maisons voisines, ont précisé les secours.

AFP

«Jour noir»

Une enquête pénale a été ouverte, ont annoncé la police et le parquet néerlandais. Les autorités ferroviaires et le conseil de sécurité du pays enquêtent également sur la cause de l'accident.

C'est un «jour noir pour les chemins de fer néerlandais» a déclaré John Voppen, patron de la société de réseau ferroviaire ProRail, selon laquelle des travaux de maintenance étaient en cours sur la voie ferrée près de Voorschoten.

«Nous ne savons vraiment pas ce qui s'est passé», a déclaré M. Voppen lors d'une conférence de presse.

«Les dégâts sont énormes», a affirmé le directeur de NS, Wouter Koolmees. Le conducteur du train de voyageurs a été hospitalisé avec plusieurs fractures, a-t-il ajouté.

Photo Remko de Waal / ANP / AFP

Les services d'urgence ont décrit une «situation chaotique» avec des secouristes devant utiliser des planches en bois pour traverser un canal étroit, tout en évaluant la dangerosité des câbles électriques endommagés.

Une vidéo prise par un passager montre des personnes se servant de lampes torches sur des téléphones portables pour tenter de se frayer un chemin par les issues de secours.

«Sans voix»

Vêtu d'un gilet orange, le roi s'est adressé aux secouristes et a inspecté l'épave du train.

«Je suis juste sans voix», a-t-il déclaré près de la voie ferrée, où gisait un plus loin la grue dévastée impliquée dans l'accident, qualifié de «terrible» par le premier ministre Mark Rutte.

AFP

Aucun train ne circulera de Leiden à La Haye pour le reste de la journée de mardi et le trafic restera interrompu dans la zone pendant plusieurs jours, a déclaré l'opérateur ferroviaire NS. Mais les liaisons internationales d'Eurostar et du Thalys d'Amsterdam vers Paris, Bruxelles et Londres n'étaient pas affectées.

Il s'agit de l'accident le plus grave aux Pays-Bas depuis des années, selon la télévision publique néerlandaise NOS.

La pire catastrophe ferroviaire remonte au 8 janvier 1962 lorsque deux trains de passagers se sont heurtés dans un épais brouillard à Harmelen, près de la ville d'Utrecht dans le centre du pays, faisant 93 morts et 52 blessés.

En 2016, un train avait heurté une grue de chantier dans le centre du pays, faisant un mort et six blessés. En 2012, l'accident d'un train près d'Amsterdam avait fait un mort également et 117 blessés.