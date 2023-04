Poilievre promet de protéger l’industrie du bois du Québec

Le chef conservateur Pierre Poilievre a promis de renverser un potentiel décret futur du gouvernement fédéral qui viserait à protéger quelque 35 000 kilomètres carrés de secteurs boisés pour faciliter la survie du caribou boréal.

De passage à Saguenay mardi, M. Poilievre estime qu’un tel décret «wokiste et extrême» pourrait «détruire les travailleurs au Saguenay».

«Ça n’a pas de bon sens. On peut protéger l’environnement en même temps que de protéger les chèques de paye», a martelé M. Poilievre. «Oui c’est ben bon de protéger les caribous, mais il faut protéger les emplois et les communautés qui produisent notre bois, et on peut faire les deux.»

Au cabinet du ministre de l’Environnement Steven Guilbeault, on dit que l’on préfère attendre le dépôt d’un plan du gouvernement du Québec avant d’adopter toute mesure pour protéger l’habitat essentiel du caribou boréal.

«Il n’y a pas de décret», a relevé la porte-parole du ministre de l’Environnement Steven Guilbeault, mais des discussions ont lieu avec des communautés autochtones, des membres de l’industrie et des syndicats en vue de développer «un plan conjoint avec le Québec» au mois de juin prochain.

Les libéraux soutiennent que «les conservateurs ne s’intéressent pas au débat de fond» et que «Pierre Poilievre continue à susciter la peur et à n'offrir aucune solution».

«Comme pour le budget, ils s’opposent avant même de le voir et refusent de discuter avec l’ensemble des parties concernées», a-t-on ajouté au gouvernement.

M. Poilievre dit qu’il laisserait à Québec le soin d’adopter le cadre qui lui convient sans intervenir au niveau de la protection de l’espèce, considérée «menacée» depuis 2003.

«Je fais confiance aux Québécois pour un plan qui protège les deux : l’environnement et les chèques de paye. Il faut trouver cet équilibre et les gens ici le font depuis des décennies, a déclaré M. Poilievre devant une vingtaine de travailleurs de l'industrie forestière.

La population de caribous boréals a «diminué de façon considérable» au cours des dernières années, est-il écrit sur une page web du gouvernement fédéral.

«Cela s’explique par une prédation accrue, liée à la perturbation de l’habitat par les humains. Les utilisations industrielles, commerciales et récréatives des terres, y compris la foresterie, l’aménagement de routes et d’autres éléments linéaires, combinées aux perturbations naturelles telles que les incendies de forêt et les infestations d’insectes, ont entraîné des niveaux élevés de perturbation de l’habitat dans de nombreuses régions», a-t-on expliqué.

Pierre Poilievre poursuivra sa tournée éclair du Québec avec une visite à Thetford Mines mercredi.