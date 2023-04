Trop encadrer les interpellations aléatoires est risqué, croit Yves Francoeur

De passage en commission parlementaire pour l’étude détaillée du projet de loi 14 qui rouvre la loi sur la police, le président de la Fraternité des policiers de Montréal, Yves Francoeur, a soutenu mardi que les interpellations policières aléatoires «ne sont pas un enjeu».

Or, le projet de loi du ministre Bonnardel propose précisément d’encadrer cette pratique policière, dont un juge de la Cour supérieure a d’ailleurs ordonné la fin l’automne dernier sous prétexte qu’elle occasionne du profilage racial. En novembre, Québec a porté ce jugement en appel.

«Nous à Montréal, ce n’est pas un problème, ça fait longtemps que c’est déjà encadré», a-t-il déclaré avant son entrée à la commission.

M. Francoeur a rappelé que tous les policiers ont été «rencontrés» et «formés» au sujet de cette pratique il y a quatre ans. On leur a alors expliqué que les interpellations aléatoires doivent être «basées sur des infractions», plutôt que d’être réalisées «pour aller faire du renseignement».

«Mais la ligne est très mince entre l’aspect renseignement criminel, et encadrer une pratique comme celle-là», a-t-il aussitôt nuancé, en pointant du doigt le risque de «beaucoup trop l’encadrer, particulièrement dans le contexte de violence actuel où ce sont en majorité des gangs de rue».

Le président de la Fraternité des policiers a ensuite exprimé que «les citoyens qui sont assis dans leur salon et qui n’écrivent pas au ministre, à l’opposition ou à la mairesse (...) veulent vivre dans une société sécuritaire», et qu’ils s’attendent à ce que les policiers soient «proactifs» dans leur travail.

«Ils s’attendent à ce que les policiers, lorsqu’ils patrouillent, qu’il fait noir, et qu’ils voient un individu dans un stationnement avec un sac à dos, qui circule entre les véhicules ou les camions dans les parcs industriels (...), aillent voir la personne, peu importe sa couleur de peau pour lui dire: ‘’Tu fais quoi toi, là, à deux heures du matin’’», a lancé M. Francoeur.

Sanctions inappropriées

Selon le projet de loi du ministre Bonnardel, le comité de déontologie policière deviendrait le Tribunal administratif de déontologie policière.

En plus des sanctions déjà prévues à la Loi sur la police, cette instance pourrait imposer à un policer diverses mesures, comme de suivre une formation ou un stage de perfectionnement, se soumettre à une évaluation médicale ou encore participer à un programme d’engagement communautaire ou à un stage d’immersion sociale et citoyenne.

À la fraternité des policiers, ces changements ne passent pas. «Nous estimons donc que ces sanctions nouveau genre dépassent totalement les bornes, a déclaré Yves Francoeur. Les policiers et policières appartiennent déjà la catégorie de travailleurs la plus surveillée par les institutions publiques et par le public en général.»

M. Francoeur a également critiqué la proposition du projet de loi d’éliminer le plafond de 60 jours pour les suspensions des policiers, en faisant valoir que cela représente déjà une amende de 28 000 $.

Puis, tour à tour, la Sûreté du Québec et le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) ont fait valoir devant les parlementaires que les nouvelles sanctions prévues par le projet de loi devraient relever des services de police plutôt que du commissaire à la déontologie.

«Bourbier juridique»

M. Francoeur déplore également que le projet de loi prévoie que les policiers devraient être l’objet d’enquête dès lors qu’une conduite discriminatoire «serait alléguée», même après des plaintes «frivoles, vexatoires ou portées de mauvaise foi».

Cela risquerait selon lui de causer un «bourbier juridique». «Il est manifestement contraire à la bonne gestion de la justice d’obliger un organisme à systématiquement enquêter sur des plaintes qui sont à leur face même sans fondement», a-t-il fait valoir.

À l’heure actuelle, 35 % des plaintes sont jugées recevables par le commissaire des plaintes à la déontologie après une analyse préliminaire, a souligné M. Francoeur, qui en conclut que les ressources seraient investies dans des enquêtes qui n’ont pas lieu d’être.