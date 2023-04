Un chien tué par la grippe aviaire en Ontario, une première au pays

Un chien est décédé de la grippe aviaire après avoir mangé la carcasse d’une oie sauvage, une première au Canada, a dévoilé l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) mardi.

«Le chien domestique a été infecté par l'influenza aviaire après avoir mâché une oie sauvage et est mort après avoir développé des signes cliniques», a détaillé l’organisation fédérale en soulignant qu’une nécropsie a confirmé le diagnostic le 3 avril.

«Le nombre de cas documentés d'influenza aviaire H5N1 chez des espèces non aviaires, comme les chats et les chiens, est faible, malgré le fait que ce virus ait causé d'importantes éclosions aviaires à l'échelle mondiale au cours des dernières années», a poursuivi l’ACIA.

À ce jour, il s’agit du seul décès d’un chien dû à la grippe aviaire à avoir été documenté au pays.

Malgré tout, l’ACIA a enjoint les propriétaires d’animaux d’un océan à l’autre à faire attention, notamment en évitant de nourrir leurs animaux avec de la viande crue de gibier à plumes ou de volaille.

Ce n’est pas la première fois que la grippe aviaire se transmet à d’autres animaux que les oiseaux, cela dit. Des cas avaient aussi été signalés chez des renards en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique, et chez les phoques, les dauphins et les ours noirs au Québec.

L’annonce du décès d’un premier chien contaminé par la grippe aviaire a coïncidé, mardi, avec l’annonce de la détection de la maladie dans des carcasses d’oiseaux retrouvés à Mississauga, en banlieue de Toronto.

L’an dernier, la maladie s’est répandue dans les populations d’oiseaux sauvages partout au Québec, provoquant la mort de milliers d’oiseaux et faisant craindre le pire dans les élevages commerciaux.