Avis aux voyageurs: un virus de tique mortel décelé en Europe

Les amateurs de nature devront redoubler de prudence lors de leurs prochains voyages au Royaume-Uni, où un virus mortel transmis par les tiques a été identifié dans plusieurs secteurs.

Les responsables de la santé au Royaume-Uni ont confirmé mercredi plusieurs cas du virus de l'encéphalite à tiques (TBEV), un virus potentiellement mortel qui se transmet par la morsure de tiques, selon ce qu'a rapporté «The Guardian».

«Même si le risque pour le public général est bas, il est important de prendre des précautions pour éviter les morsures de tiques, en se couvrant les chevilles et les jambes, en appliquant de l’insecticide et en inspectant ses vêtements et son corps pour les tiques, spécialement après avoir visité les zones à hautes herbes», a indiqué la Dre Helen Callaby de l’Agence britannique de sécurité sanitaire.

Présent dans plusieurs parties du monde, le virus peut aussi bien entraîner une infection asymptomatique ou une maladie d’apparence grippale bénigne qu’une infection grave du système nerveux comme une méningite ou une encéphalite, une condition qui fait enfler le cerveau.

La santé publique invite ainsi à redoubler de prudence en nature en Europe, puisque le virus pourrait se trouver au-delà des secteurs où il a déjà été détecté, c’est-à-dire dans le sud et l’est du Royaume-Uni, à Hampshire, Dorset, Norfolk, ainsi que dans plusieurs secteurs du Nord, en Écosse.