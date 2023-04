Cirque du Soleil: «ECHO» enfin prêt à être présenté sous le Grand Chapiteau à Montréal

La pandémie a failli avoir raison du spectacle «ECHO», qui a été stoppé net en 2020 quand le Québec s’est mis sur pause à quelques semaines de la grande première.

• À lire aussi: Le Cirque du Soleil projettera le spectacle «Ô» au FIFA

Trois ans plus tard, le Cirque du Soleil est prêt à dévoiler son 20e spectacle sous chapiteau, qui sera présenté du 20 avril au 20 août dans le Vieux-Port de Montréal.

La production à grand déploiement a été peaufinée pendant le hiatus «covidien» par les équipes de la directrice de création Chantal Tremblay et par le metteur en scène britannique Mukhtar Omar Sharif Mukhtar.

Trois numéros à la fois spectaculaires de beauté et de prouesses ont été dévoilés aux médias, mercredi, sous le Grand Chapiteau, dont celui intitulé «Suspension par les cheveux», dans lequel la Torontoise Charlotte O’Sullivan et l’Autrichienne Penelope Scheidler en mettent plein la vue en se suspendant dans les airs à l’aide de leur chevelure et de leur bouche, tout en accomplissant différentes figures.

Elles sont les seules à faire une «double suspension», selon le Cirque du Soleil.

Un immense cube compose l’essentiel du décor d’«ECHO».

Celui-ci s’avance et effectue des rotations, comme c’est le cas dans le numéro «Fil mou», dans lequel deux acrobates fort doués exécutent des pirouettes, des sauts ou tout simplement des déplacements sur un fil extensible.

À ne pas essayer à la maison! L’artiste ukrainien Taras Hoi et son complice Antino-Tisson Pansa, de la Guyane française, ont, disons-le, une grande dextérité en matière d’équilibre.

Dans le numéro «Cadre humain», 11 Éthiopiens n’utilisent que leur corps pour former des structures, se projeter dans les airs et faire des pirouettes dans leurs costumes colorés, ce qui requiert habituellement des appareils acrobatiques. Dans la salle, on force avec eux et on s’épate de leur savoir-faire.

Solidarité et collaboration

«ECHO» célèbre la solidarité humaine, la collaboration, alors que la protagoniste Future réunit humains et animaux – les têtes des animaux sont très belles – afin de reconstruire leur planète pour en faire un monde meilleur. Il y a là des thèmes qui résonnent en cette ère d’invasion russe en Ukraine, de grands déplacements populationnels et de retour à l’avant-scène d’un certain Donald Trump.

«Future représente la nouvelle génération, le dynamisme, les jeunes regardent le monde différemment. Connexion, empathie et espoir font partie de la trame narrative du spectacle», a dit à l’Agence QMI la directrice de création Chantal Tremblay, qui évolue au sein du Cirque du Soleil depuis 31 ans.

«Pour se réinventer, on a donné d’importants défis à l’équipe technique, comme l’immense cube. On essaie aussi de maximiser nos performances acrobatiques.»

Il y a comme dans tout spectacle de la troupe créée par Guy Laliberté – il y a 39 ans déjà –, de la magie, de la poésie et de musique pour lier le tout.

Plus d’info sur «ECHO»: https://www.cirquedusoleil.com/fr/echo.

Une chanteuse d’ici au cœur d’«ECHO»

La chanteuse lyrique Pascale Brigitte Baril prend part à son premier spectacle du Cirque du Soleil avec «ECHO».

C’est une expérience incroyable pour la jeune femme de 32 ans, qui est originaire de Longueuil. Embauchée en 2019, elle a dû patienter comme tous les artistes de la planète pendant les trois dernières années.

Depuis janvier, elle a repris le collier avec les cinq autres voix d’«ECHO» pour pousser la note pendant les numéros, ce qui nécessite de s’ajuster tout au long des représentations, en fonction de ce qui se déroule sur scène.

Pascale Brigitte joue aussi du piano pendant le spectacle.

«C’est toute une expérience! Il y a une grosse technologie de son, alors que je suis habituée de travailler dans un environnement acoustique, sans amplificateurs ni moniteurs. On travaille avec des écouteurs [intra-auriculaires], tout est amplifié, tous les instruments sont électroniques, malgré qu’il y ait beaucoup d’instruments classiques comme du violon, du violoncelle, de l’alto et du piano», a-t-elle dit.

Pascale-Brigitte, qui a notamment chanté à l’Opéra de Montréal, a simplement répondu à une annonce en 2019, dans laquelle le Cirque du Soleil cherchait de nouvelles voix. Elle prendra part à la tournée nord-américaine d’«ECHO» jusqu’en décembre 2024.