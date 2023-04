Cocktail météo : voici cinq conseils en cas de tempête de verglas

Le cocktail météo qui frappe le Québec peut avoir des impacts sur les déplacements, mais aussi sur les agissements à la maison. Voici cinq conseils à appliquer en cas de tempête de verglas :

• À lire aussi: Tempête de verglas: plus de 230 000 foyers plongés dans le noir

• À lire aussi: EN IMAGES | Arbres tombés et fils électriques arrachés à cause du verglas

1. Attention à vos déplacements.

Si vous devez quitter votre domicile, faites attention sur les routes de même que sur les trottoirs. La chaussée pourrait être glissante en raison de la pluie verglaçante. Il est important d’adapter votre conduite aux conditions routières.

Il peut également être pertinent d’apporter le matériel d’urgence – pelle, couvertures, eau, nourriture, téléphone cellulaire rechargé, outils d’urgence pour la voiture, etc. – en cas d’arrêt imprévu sur la route.

2. N’allez pas déglacer votre toit.

Évidemment, il est recommandé de ne pas monter sur le toit d’une maison afin d’enlever l’accumulation de glace puisqu’une chute pourrait causer de graves blessures, voire la mort.

De plus, avec la hausse des températures, la glace ne devrait pas prendre trop de temps à fondre.

3. Assurez-vous que vos proches qui habitent seuls vont bien.

Il est recommandé de lâcher un coup de fil à vos proches qui habitent seuls ou dans des secteurs éloigner afin de vous assurer qu’ils sont en sécurité.

Selon le Centre intégré de Santé et de Service sociaux (CISSS) de l’Outaouais, lors d’une tempête de verglas, une personne est plus vulnérable si elle est âgée de 65 ans et plus, elle a une mobilité réduite, elle travaille à l’extérieur ou elle manque de ressources personnelles (personne en situation d’itinérance ou d’isolement).

4. Soyez prêts en cas de panne d’électricité.

Il est toujours bon d’avoir à portée de main des couvertures, des lampes ou chandelles, et une radio à pile afin de vous tenir au chaud et éclairer en cas de panne de courant.

5. Attention au monoxyde de Carbonne

Si vous devez utiliser un appareil qui brûle un combustible, faites attention au monoxyde de carbone, un gaz toxique inodore et invisible. «Évitez d’utiliser à l’intérieur un appareil conçu pour l’extérieur, et installer votre génératrice à un minimum 7 mètres de la maison», a rappelé le CISSS de l’Outaouais.

Il est également important d’avoir un détecteur de monoxyde de carbone fonctionnel à piles.