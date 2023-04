Des jeunes impliqués et inspirants à La Baie

Un programme unique au Québec offert à l'école secondaire des Grandes Marées dans l’arrondissement de La Baie, à Saguenay, pourrait bien convaincre la relève de s'impliquer dans le bénévolat.

Près de 300 élèves de l'école ont choisi de s'inscrire dans le programme de concentration citoyenneté, où l'implication est au cœur du parcours académique.

«Citoyenneté responsable a pour but de sensibiliser des jeunes pour faire en sorte qu'ils deviennent des acteurs de changement dans la société. Il va devoir faire des heures de bénévolat selon ses intérêts et ce qu'on lui propose», a expliqué Deborah Simard, coordonnatrice du programme citoyenneté responsable.

Cette année, ils collaborent avec l'organisme d'action bénévole de La Baie.

«On essaie de leur montrer qu'en s'impliquant, on peut faire une différence. On donne, mais ce qui est spécial avec le bénévolat, c'est que c'est très gratifiant pour la personne qui s'implique», a souligné Quente Sanchez, animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire.

«Les jeunes ont l'opportunité de faire une multitude d'implications. Ça peut être avec Moisson Saguenay, la maison des jeunes, avec IntégrAction, en santé mentale avec le phare», a poursuivi Mme Simard.

Des élèves inspirants

Dès le début de leur parcours académique, les jeunes ont l’opportunité de s’impliquer de diverses façons.

«J'ai pu commenter une course de patin de vitesse qui est vraiment une activité peu commune. Pas tous les jours que tu as l'occasion de faire ça. Je trouve que c'est vraiment une belle porte d'entrée pour les nouvelles expériences dans la vie en général», a raconté Lenni Gagnon, une étudiante de secondaire 2.

«L’an dernier je suis allée faire du bénévolat à la maison le rivage pour les femmes en difficulté. C'est là que tu comprends mieux et tu vois que c'est un organisme qui est réellement utile. Ça a toujours été inné pour moi d'aider. Tu as besoin, j'arrive», a admis Alyson Claveau, une élève de secondaire 4.

«C'est pour découvrir de nouvelles facettes que je pourrais explorer», a renchéri Théo Gauthier.

Le cumul de leurs implications se termine par un stage en secondaire 5.

«Ils ont trois possibilités, que ce soit un stage d'implication régional ici. Ça peut être un stage interculturel d'une semaine à Montréal avec Ammarage sans frontières. On a aussi la possibilité de faire un stage d'initiation à la coopération internationale», a mentionné la coordonnatrice du programme.

«Je suis allée au Sénégal dans le cadre d'un stage de coopération internationale. Je pense que tu sors vraiment changé de ce genre de stage-là. C'est tellement une belle expérience, tu rencontres des gens incroyables, ça change une vie pour vrai», s’est remémoré Judith St-Gelais, qui termine actuellement son 5e secondaire.

«Ça nous permet d'être en lien avec d'autres milieux et c'est une autre manière de faire rayonner notre programme à travers toutes les écoles du monde», a constaté Quente Sanchez.

«Ça donne tellement d'expériences variées. Ils se permettent de sortir de leur zone de confort rapidement et c'est ce qui les emmène à découvrir des options qu'ils ne pensaient pas possible», a conclu Deborah.

Et avoir en main tout le bagage nécessaire pour décider de leur avenir.