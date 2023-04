Don de lait maternel: Héma-Québec à la recherche de généreuses mamans

Héma-Québec ne recueille pas seulement des dons de sang ou de plasma, mais aussi des dons de lait maternel pour les bébés prématurés et, comme à chaque début de mois, l'organisme est présentement à la recherche de donneuses.

Andrée-Anne Hudon Thibeault a 3 enfants. Son dernier, Ludovic, a cinq mois et demi. Elle est l'une des généreuses mamans qui offrent de leur lait maternel pour les bébés prématurés.

«Tant qu'à allaiter, ce n’est pas un sacrifice, c'est un petit ajout dans la routine», a-t-elle expliqué. «Moi j'ai créé un faux boire pour dire à mon corps «il faut produire à cette heure-là»

Chaque soir, elle produit environ deux bouteilles de 80ml. «Je m'approche du 16 litres de lait», a-t-elle continué.

Elle invite les mamans de bébés de moins de huit mois, à donner, elles aussi. «On sait que ce n’est pas toujours facile pour tout le monde. Moi, je me sentais privilégiée d'avoir un bébé en santé. Pour moi, c'est un petit geste par rapport au bénéfice que ça apporte. C’est sûr je voulais le faire», a affirmé la maman.

Héma-Québec recueille tous les mois une centaine de dons de lait dans sa banque publique. Le lait maternel sert aux grands prématurés nés avant 32 semaines de grossesse et dont la mère ne peut allaiter.

«Le lait maternel est vraiment utilisé à titre de médicament. Il y a des composantes qui protègent le bébé prématuré des maladies intestinales, qui peuvent être fatales», a indiqué la porte-parole d’Héma-Québec, Josée Larivée.

C'est toute une gymnastique pour l'organisme, qui chaque mois, doit renouveler sa banque de lait maternel.

«On espère chaque mois qu'on n’aura pas beaucoup de prématurés, donc on ne garde pas de grand stock de lait des mamans. Il y a des hasards, que des fois la centaine de mamans s'inscrit au début du mois. Il y a certains mois où c'est plus difficile à combler», a relaté Mme Larivée.

Règle générale, les mamans sont généreuses. Et quand les stocks mensuels sont pleins, il ne faut pas se décourager.

«Si vous avez un petit bébé d’un mois, ça se peut que dans un mois ou deux, la banque d'Héma-Québec ait besoin de vous. Il faut juste aller nous voir sur le site d’Héma-Québec, on va vous le dire si c'est complet », a-t-elle dit.

Au moment du reportage, 12 mamans s'étaient inscrites sur 115 pour faire un don.

«Quand on va porter les sacs avec les petits pots de lait, on a le cœur gros, on est fière », a mentionné avec émotions Andrée-Anne Hudon Thibeault.

Au Québec, plus de 4000 litres de lait sont nécessaires chaque année afin de subvenir aux besoins des quelque 1000 prématurés.