Jennifer Lopez lance une marque de cocktails faibles en calories

Jennifer Lopez a dévoilé une gamme de cocktails hypocaloriques déjà tout prêts.

Mardi, la superstar a annoncé qu'elle s'était associée aux pontes de l'industrie des boissons, Ken Austin et Jenna Fagnan, ainsi qu'à son manager, Benny Medina, pour fonder The House of Delola.

La gamme comprend actuellement trois boissons : Bella Berry Spritz, Paloma Rosa Spritz et L'Orange Spritz, chaque produit étant élaboré à partir de spiritueux de qualité supérieure, de plantes naturelles et contenant environ 110 calories ou moins par cocktail.

«J'adore recevoir et me détendre avec des amis, mais je n'ai jamais trouvé de boisson qui me convienne. J'étais à la recherche de quelque chose que je pourrais apprécier et qui corresponde à la façon réfléchie dont je vis ma vie. Quand je n'ai pas trouvé, j'ai décidé de créer Delola. Mes objectifs étaient de meilleurs ingrédients, un meilleur goût, moins de calories que les cocktails traditionnels et une boisson qui se serve en toute simplicité, a-t-elle déclaré. Quelque chose de facile, d'amusant, de frais et de délicieux. Je savais que si je cherchais ça, je n'étais pas la seule. Delola donne aux gens la liberté de profiter, sans couper, presser et mélanger, sans le stress de recevoir, libre de transformer des moments ordinaires en moments extraordinaires. Chaque cocktail est mis en bouteille dans une belle bouteille en verre et prêt à servir. Il suffit de le verser sur des glaçons et de le déguster.»

Quant au nom de la marque, l'artiste a expliqué qu'elle se faisait parfois appeler «Lola» lorsqu'elle voulait refléter son «côté plus enjoué et insouciant». Les produits Delola seront disponibles à l'achat ce mois-ci aux États-Unis.