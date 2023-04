La PDG d’Hydro-Québec Sophie Brochu est remplacée par intérim par un vice-président à l’interne

Le conseil d’administration n’ayant toujours pas trouvé le successeur de Sophie Brochu, Pierre Despars assurera son remplacement dès le 11 avril.

• À lire aussi: Meilleure performance de l’histoire d’Hydro-Québec

• À lire aussi: Nomination du PDG d’Hydro-Québec: Fitzgibbon reconnaît qu’il ne connaît pas la loi

• À lire aussi: Sophie Brochu quittera ses fonctions le 11 avril

«M. Pierre Despars est nommé, à compter du 11 avril 2023, membre du conseil d’administration et président-directeur général par intérim d’Hydro-Québec. M. Despars est vice-président exécutif – Stratégies et développement de cette société», disait le communiqué du Conseil des ministres, paru en milieu d’après-midi mercredi.

Le processus de nomination du successeur de Sophie s’étire plus longtemps que prévu, c’est pourquoi le gouvernement Legault a décidé de choisir une personne pour assurer l’intérim.

Entrée à Hydro-Québec en 2020, Pierre Despars a notamment piloté l’élaboration du plan stratégique 2022-2026 d’Hydro. Il a aussi participé à l’évolution vers «une Hydro» [un chambardement organisationnel visant l’abandon des divisions Production, Transport et Distribution] et a été au cœur d’importants dossiers. Notamment, la conclusion de l’entente d’approvisionnement en électricité de la ville de New York et l’acquisition de Green River Hydro en Nouvelle-Angleterre, selon une note interne envoyée aux employés mercredi et signée par Jacynthe Côté, l’actuelle présidente du conseil d’administration d’Hydro-Québec.

Avant de se joindre à Hydro-Québec en 2020, Pierre Despars avait travaillé plusieurs années chez Énergir [anciennement Gaz Métro], principalement dans le domaine des finances.

Dans un tweet, le ministre Pierre Fitzgibbon a commenté ainsi la nouvelle: «Le conseil d’administration d’Hydro-Québec poursuit le processus de sélection en vue de recommander les meilleurs candidats pour le poste de PDG. Pierre Despars a l’expérience nécessaire pour effectuer l’intérim jusqu’à la nomination du prochain PDG par le conseil des ministres».

Le conseil d’administration d’@hydroquebec poursuit le processus de sélection en vue de recommander les meilleurs candidats pour le poste de PDG. Pierre Despars a l’expérience nécessaire pour effectuer l’intérim jusqu’à la nomination du prochain PDG par le conseil des ministres. — Pierre Fitzgibbon (@MinFitzgibbon) April 5, 2023

Sophie Brochu a annoncé sa démission en janvier et doit quitter son poste le 11 avril, le même jour que M. Despars entrera en fonction.