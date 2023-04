Le changement climatique favorise les maladies causées par des virus

La dengue et d'autres maladies causées par des virus transmis par des moustiques se propagent beaucoup plus rapidement et plus loin sous l'effet du changement climatique, a alerté mercredi l'OMS, qui craint des flambées mondiales.

Les experts de l'Organisation mondiale de la santé ont tiré la sonnette d'alarme face à l'augmentation des cas de dengue et de chikungunya et disent s'attendre à de nouvelles épidémies de Zika.

Ces trois maladies sont dues à des arbovirus (virus transmis par les arthropodes) transmis à l'homme par les moustiques du genre Aedes, surnommé moustique tigre.

«Le changement climatique a joué un rôle clé en facilitant la propagation des moustiques vecteurs», a déclaré Raman Velayudhan, qui coordonne l'initiative de l'OMS sur la dengue et les arbovirus, en conférence de presse.

Avec sa collègue Diana Rojas Alvarez, chargée de la lutte contre le chikungunya et le Zika, ils ont appelé à agir rapidement pour freiner la propagation des moustiques, face aux risques de flambées au-delà des zones historiques de transmission.

M. Velayudhan a demandé aux pays d'«être sur le qui-vive» pour détecter la propagation des maladies afin d'«éviter toute épidémie majeure».

La dengue est endémique dans 100 pays, mais elle représente une menace pour 29 autres. Le nombre de cas a augmenté de manière exponentielle ces dernières années, passant d'environ un demi-million en 2000 à 5,2 millions en 2019, la pire année jamais enregistrée, a déclaré M. Velayudhan.

Les cas n'ont pas été correctement signalés pendant la pandémie de Covid-19, mais les chiffres sont restés élevés.

Parallèlement, le chikungunya, signalé à ce jour dans 115 pays depuis sa découverte dans les années 1950, connaît une poussée spectaculaire dans la région des Amériques, a déclaré Mme Rojas Alvarez. Depuis janvier, environ 135.000 cas ont été signalés dans cette région, contre 50.000 au cours du premier semestre 2022.

Le plus inquiétant est peut-être l'expansion géographique des deux maladies, vers le sud de la région des Amériques et dans l'hémisphère nord, y compris dans certains pays européens.

«Avec le changement climatique, les moustiques et ces maladies se sont multipliés... en altitude et en latitude», a déclaré Mme Rojas Alvarez, qualifiant la situation d'«alarmante».

Cette forte transmission dans les Amériques «pourrait être une anticipation de ce que pourrait être la prochaine saison estivale dans l'hémisphère nord», a-t-elle averti.

Les deux maladies provoquent souvent des symptômes bénins (fièvre, courbatures et éruptions cutanées). La plupart des personnes qui attrapent le chikungunya ne ressentent les symptômes que pendant une semaine, mais 40% d'entre elles en ressentent les effets pendant des mois, voire des années.

«Le chikungunya peut entraîner une invalidité à vie», a averti Mme Rojas Alvarez.