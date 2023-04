Le costume blanc de John Travolta de «Saturday Night Fever» mis aux enchères

Vous avez vu Saturday Night Fever des dizaines de fois et vous ne ratez jamais une occasion de vous déhancher au son des succès des Bee Gees tirés au film ? Si vous avez un petit 200 000 $ qui traine quelque part, le célèbre costume blanc de John Travolta pourrait être à vous.

L’ensemble trois pièces à 100 % en polyester que porte le personnage de Tony Manero dans une scène marquante du film (de même que sur l’affiche promotionnelle et la pochette de la trame sonore) a été mis aux enchères chez Julien’s Auctions, en Californie, et on prédit qu’il partira pour une somme évaluée entre 100 000 et 200 000 $.

Des dollars américains, il va sans dire.

Il s’agit d’un des items de collection pour lesquels les amateurs de cinéma peuvent faire une offre dans le cadre de la vente « Hollywood : classic and contemporary », les 22 et 23 avril.

Pour le moment, on recense deux enchères en ligne, la plus élevée se chiffrant à 60 000 $.

« Considéré comme un des costumes les plus iconiques de l’histoire du cinéma, cet ensemble est l’un des deux seuls existants à avoir été utilisé durant le tournage, notamment dans les mémorables scènes de danse du film. Cet item n’a jamais été exposé, ni mis aux enchères », précise-t-on sur le site de Julien’s Auctions.

Indiana Jones

Plusieurs autres objets vus dans des classiques du cinéma sont offerts dans cette vente aux enchères.

Ainsi, ce n’est pas un, mais bien deux costumes enfilés par John Travolta sur un plateau de tournage qui sont en vitrine. En plus de son costume de Tony Manero, on peut aussi tenter de mettre la main sur l’ensemble noir de son personnage de Vincent Vega, dans Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Il est évalué entre 25 000 et 45 000 $.

Pour les mordus de films d’aventure, une machette utilisée par Harrison Ford dans Indiana Jones et le temple maudit durant la célèbre scène sur le pont de corde pourrait vous appartenir moyennant un virement bancaire pouvant aller jusqu’à 200 000 $.

Nostalgie

Un autre petit coup de nostalgie ? Pour 80 000 $, le superbe hoverboard de Michael J. Fox, alias Marty McFly, que l'on peut voir dans Back To The Future II, est peut-être à vous.

Pour des sommes similaires, vous pourriez aussi devenir le propriétaire d’un vrai casque d’Iron Man, porté par Robert Downey Jr. dans Captain America : Civil War, ou d’un lance-flamme et un fusil à impulsion manipulés par Sigourney Weaver lors du tournage d’Aliens.

Plusieurs centaines d'articles liés notamment aux franchises culte de James Bond, Star Wars, Batman ainsi qu'à des acteurs et actrices qui ont fait la gloire de Hollywood sont aussi offerts.