Le créateur du jeu de société Catan s’éteint à l’âge de 70 ans

Le créateur du populaire jeu de société Catan, Klaus Teuber, est décédé le 1er avril, à l’âge de 70 ans.

C’est à la suite d’une maladie «brève, mais grave» qu’il s’est éteint, partage sa famille dans un communiqué.

Né en Allemagne, Klaus Teuber travaillait comme technicien dentaire jusqu’à ce qu’il décide d’inventer des jeux, d’abord comme passe-temps, puis à temps plein à partir de 1998, lorsque ceux-ci ont connu du succès.

AFP

Parmi ses créations, son jeu de société le plus populaire est Les Colons de Catan, créé en 1995, qui connaît un vaste succès à l’international encore aujourd’hui.

Traduit en plus de 40 langues, le jeu a dépassé en 2022 le cap des 40 millions d'exemplaires vendus depuis sa sortie.

La famille Teuber ne fournit pas plus de détails sur le décès et demande au public de lui donner l’espace et le temps nécessaire afin de faire leur deuil.