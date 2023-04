Manque d’effectif à la Sûreté du Québec : hausse du temps supplémentaire des policiers

Le manque d'effectifs à la Sûreté du Québec est important et ne cesse d'augmenter depuis quatre ans, si bien qu’en 2019 les policiers dans la région de la Mauricie ont réalisé plus de 34 200 heures supplémentaires.

L'an dernier, ce chiffre a bondi à 37 000 heures de temps supplémentaire. Selon des documents obtenus par la loi d’accès à l’information, le poste de police de Shawinigan a vu ses données exploser au cours des deux dernières années. En 2021, on comptait 19 061 heures supplémentaires pour les policiers et 17 809 l'an dernier. Ce qui représente 1 880 quarts de travail de plus pour ce poste qui compte près de 80 policiers.

Trente pour cent du temps supplémentaire a d’ailleurs été réalisé au cours de l'été lors des mois de juillet et août. Selon des sources à l'interne, le temps supplémentaire est devenu choses courantes à la Sûreté du Québec. Les congés maladies ne sont pas toujours remplacés.

D'ailleurs, ce n'est pas le seul poste de police touché. Dans les documents que TVA a consultés, le nombre d'heures supplémentaires est en augmentation aussi au poste de la MRC de Maskinongé. En 2021, les données dénombraient 7801 heures en surplus et 7974 l’an dernier.

Le poste de la MRC des Chenaux situé à Ste-Anne-de-la-Pérade est aussi affecté par le manque d’effectifs. Depuis deux ans, on frôle les 7 000 heures supplémentaires.