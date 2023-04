Réforme de la loi sur la police: les directeurs de police craignent de l’ingérence politique

Les directeurs de police redoutent de l’ingérence politique potentielle de la part du ministre de la Sécurité publique si la réforme de la Loi sur la police est adoptée dans sa forme actuelle.

• À lire aussi: Québec veut donner accès aux informations sur le cellulaire des personnes disparues aux policiers

Le directeur général de l’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ), Didier Deramond, a partagé ce «malaise» aux parlementaires, mercredi, lors de la deuxième journée des consultations particulières sur le projet de loi 14.

«Le projet de loi ouvre la porte toute grande à la possibilité pour le ministre d’émettre des règlements concernant tous les aspects du travail des policiers», s’est-il inquiété en entrevue.

Les craintes des directeurs de police concernent un article particulier du projet de loi, qui prévoit que le ministre pourrait établir des lignes directrices «à l’égard de toute question relative à l’activité policière».

«Cette façon de faire ouvre la voie à de la réglementation politisée et manifestement à de l’ingérence potentielle», s’est inquiété le président de l’ADPQ, Pierre Brochet, qui est d’avis qu’il vaut mieux «éviter de mettre en place des lois qui ouvrent des portes à s’ingérer dans l’indépendance policière».

Soulignons que le projet de loi stipule que les directives ministérielles ne pourraient porter «sur une enquête ou une intervention policière en particulier».

Opérations

Appelé à donner des exemples de la forme que pourrait prendre cette ingérence dans le travail des policiers, M. Brochet a évoqué la possibilité pour le ministre d’interdire un usage particulier de la force en réponse à un événement médiatisé.

«Imaginez l’impact sur les opérations policières!» a-t-il lancé en entrevue.

«Les gaz, dans le cadre des manifestations, le taser gun... ce sont des outils dans le cadre d’un continuum. On n’utilise pas ça pour tout et pour rien», a renchéri M. Deramond.

Devant les parlementaires, M. Brochet a mis ses gants blancs, et a assuré qu’il ne pense pas que les élus actuels pourraient faire un usage inapproprié des dispositions du projet de loi, en soulignant qu’on ne sait pas ce qui peut se produire ni qui sera au gouvernement dans quelques années.

Par conséquent, l’ADPQ demande le retrait de cet article du projet de loi. «Mais si le gouvernement va de l’avant malgré tout, on veut être consultés avant l’élaboration d’une ligne directrice qui va affecter les opérations policières», a expliqué M. Brochet.

Sanctions

Le projet de loi 14 prévoit également des changements au comité de déontologie, dont de nouvelles sanctions comme des travaux communautaires. «Ça envoie un drôle de message aux policiers, ce sont des sentences qu’on voit dans des procès criminels», a expliqué Pierre Brochet.

Comme la Fraternité des policiers, la Sûreté du Québec, et le SPVM, l’ADPQ a fait valoir qu’il incombe aux corps policiers d’encadrer leurs employés et non au commissaire à la déontologie, et que cela ne devrait pas changer.