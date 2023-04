Tourisme : le quart des postes à combler pour la saison estivale en Estrie

La saison estivale approche à grands pas et l'industrie touristique de l'Estrie se prépare à accueillir des milliers de touristes dans les prochains mois, si bien que plusieurs entreprises sont en mode recrutement et les trois quarts d’entre elles ont des postes à combler, selon un sondage mené par Tourisme Cantons-de-l’Est.

Chaque été, le recrutement de personnel est un défi pour les entreprises touristiques.

«Bien qu’on soit une destination quatre saisons, nos grands moments sont l’été et l’hiver. Justement, c’est un élément sur lequel on veut travailler d’avoir une offre quatre saisons plus étoffée. Ça permet d’avoir des emplois annuels plutôt que saisonniers», a expliqué Annie Langevin, directrice de Tourisme Cantons-de-l’Est, qui précise que 25 % des postes dans la région sont toujours disponibles.

Les secteurs de l’hébergement, de la restauration et des attraits touristiques sont donc à la recherche de personnel. Les besoins sont particulièrement importants pour les activités d’entretien ménager et d’entretien de sites extérieurs.

L'industrie tente de tirer son épingle du jeu pour attirer de la main-d’œuvre.

Pour y arriver, des portes ouvertes sont organisées du 3 au 6 mai prochain dans toute la province par le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme.

Il s’agit de la première édition, pour laquelle 80 entreprises participeront, dont une douzaine en Estrie.

Parmi celles-ci, on compte notamment Bromont, Montagne d’Expériences, le Zoo de Granby et le Vignoble de l’Orpailleur à Dunham.

«C’est l’opportunité de voir l’arrière-scène avec des visites guidées, des formations rapides et conférences», a mentionné Mme Langevin.

Annuellement, l'industrie touristique embauche plus de 17 000 employés dans les Cantons-de-l'Est.