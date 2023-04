Un agent goûte un liquide trouvé à la gare et meurt

Un agent de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a pris la pire décision de sa vie alors qu’il était au travail lundi soir.

Le cheminot était en poste à la gare de Saint-Étienne Châteaucreux dans la Loire quand il a décidé de tremper ses lèvres dans un liquide dont il ne savait pas la provenance.

Ce sont des voyageurs qui lui ont remis un sac abandonné dans lequel il y avait deux récipients en plastique.

L’agent 41 ans aurait décidé, on ne sait pourquoi, de prendre une gorgée du liquide sans même savoir ce que ça pouvait être.

«Un de nos collègues cheminots qui avait porté à ses lèvres le liquide s’est quant à lui senti mal. Il a été pris de picotements à la langue et aux lèvres», a affirmé un membre de la CGT Cheminots.

Il aurait perdu conscience une quinzaine de minutes plus tard après avoir été pris de vomissements et de convulsions. Il serait décédé 19 heures plus tard.

L’autopsie du cheminot est prévue aujourd’hui. Des analyses toxicologiques seront aussi faites afin de déterminer quelle est la nature du liquide qui a tué le père de famille de deux enfants.

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette histoire. Les caméras de surveillance de la gare seront aussi scrutées en détail afin d’identifier la ou les personnes qui ont abandonné le paquet contenant le liquide fatal.

D'après Le Parisien