Un décès qui aurait pu être évité avec une nuit à l'hôpital?

Alors qu'il est de plus en plus question de fermeture de lits dans les hôpitaux à l'approche de la saison estivale, le décès d'une dame de Saint-Guillaume près de Drummondville suscite un certain questionnement.

Rita Chapdelaine est morte en octobre 2022, quelques jours seulement après avoir subi une chirurgie d'un jour à l'hôpital Fleurimont de Sherbrooke.

Dans son rapport publié mercredi, le coroner Yvon Garneau s’est gardé d’établir un lien direct entre la procédure chirurgicale et l'hémorragie qui a conduit au décès de la septuagénaire. Il se demande cependant si son décès aurait pu être évité en la gardant sous observation pour 24 heures.

Rita Chapdelaine s'est rendue au CHUS hôpital Fleurimont le vendredi 14 octobre 2022 pour y subir une cryoablation d'une tumeur rénale.

Cette technique consiste à traiter les lésions par le froid en positionnant des aiguilles au travers la peau sur les tissus affectés, sans avoir recours à une incision chirurgicale.

L'opération s'est bien déroulée selon le radiologue.

Comme il s'agissait d'une chirurgie élective, la dame de 75 ans a reçu son congé de l'hôpital le soir même.

Le samedi en soirée, Mme Chapdelaine se serait plainte de douleurs quand sa soeur lui a rendu visite.

Elle s'est couchée après son départ.

Le dimanche matin, son conjoint l'a trouvée morte dans son lit.

Le coroner Yvon Garneau conclut dans son enquête que «Mme Chapdelaine est probablement décédée d'une arythmie maligne (trouble du rythme cardiaque qui entraîne un arrêt immédiat de la circulation sanguine) conséquente à une complication hémorragique post cryoablation».

«La doctrine semble vouloir faire une mise en garde au sujet de complications qui peuvent survenir en post-op. Il est alors permis de s'interroger sur le congé donné à la patiente. Était-il trop hâtif ? Une journée de plus en observation aurait-elle permis de déceler un choc quelconque ?», a ajouté le coroner dans son analyse.

Ce questionnement est tout à fait légitime pense le président du conseil pour la protection des malades, Paul Brunet.

«Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, les dirigeants du réseau de la santé mettent de plus en plus de pression sur le personnel soignant pour qu'il libère des lits le plus vite possible. Je ne suis pas médecin, donc je ne suis pas en mesure de dire que la décision de donner le congé à la dame a précipité ou causer son décès. Je sais par contre que si on faisait une gestion plus intelligente des lits et du personnel, cela diminuerait la pression et qu'on serait peut-être moins pressé à donner des congés.»

Le conjoint de Rita Chapdelaine, Denis Joyal, et sa soeur Lise ne blâment d'aucune manière la direction du CIUSSS de l'Estrie-CHUS pour le décès de la dame de 75 ans.

Tout ce qu'ils souhaitent, c'est que si des changements doivent être apporté à la lumière du rapport du coroner Yvon Garneau, qu'ils seront effectués le plus rapidement possible pour le bien-être de tous les patients.