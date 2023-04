Un écureuil apprend à sonner une cloche pour obtenir une friandise

Des étudiants en microbiologie et des chercheurs d'une école californienne ont appris à un écureuil à sonner une cloche pour obtenir des friandises, selon CNN.

Toutefois, ce ne sont pas tous les chercheurs qui trouvent cet animal mignon maintenant qu’il sait faire ce tour.

«J’entendais cette sonnerie incessante, et je me suis demandé ce qui se passait», explique Alienor Baskevitch, microbiologiste à l'UC Berkeley. «Mon collègue m’a alors dit, "oh, nous avons appris à l'écureuil à sonner une cloche".»

CNN rapporte que les étudiants du laboratoire de microbiologie de Berkeley ont enseigné à l'écureuil en faisant eux-mêmes sonner la cloche chaque fois qu'il demandait de la nourriture, et s'il arrivait qu'il frappe la ficelle en agitant ses pattes, il obtenait une noix.

Ils ont nommé l'écureuil Kluyver d'après le célèbre microbiologiste.